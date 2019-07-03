👑 Что известно об украинском фэнтези «Джура Королевич»

Главный герой Джура-Иванко в день своего шестнадцатилетия узнает, что он сын короля Юрия Храброго. Но его отец убит с помощью злой магии узурпатором Эгертом, а теперь волшебник хочет устранить и обнаружившегося наследника. Джуре придется возглавить борьбу Добра со Злом и победить Эгерта.

Съемки будут проходить на территории заброшенного Таракановского форта, на Ровенщине. Также часть съемок пройдет в Коростышевском районе Житомирской области и в Киеве.

К созданию картины привлекли звездный актерский состав: Максим Cамчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салий, Константин Темляк, Александр Кобзарь, Михаил Кукуюк, Евгений Олейник, Алексей Тритенко, Дмитрий Рыбалевский, Владимир Ращук.

Кинопроект участвовал в Восьмом конкурсном отборе Госкино и победил в своей категории.

«Во время конкурсного отбора Госкино проект этого фильма получил высший балл экспертов в своей категории. Поэтому мы возлагаем на эту картину большие надежды, так как показывает опыт, сегодня качественные фильмы такого жанра имеют значительный зрительский потенциал в Украине», – поделился глава Госкино Филипп Ильенко.

Премьера фильма запланирована на 2020 год.

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Фото: пресс-служба Держкіно України