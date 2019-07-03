КиноНовости

👑 Что известно об украинском фэнтези «Джура Королевич»

от Telekritika
От Telekritika 60
Главная Кино 👑 Что известно об украинском фэнтези «Джура Королевич»

2 июля стартовали съемки картины «Джура Королевич» режиссера Антона Гойды. Фэнтезийный фильм окунет зрителей в эпоху магического средневековья Западной Украины.

Главный герой Джура-Иванко в день своего шестнадцатилетия узнает, что он сын короля Юрия Храброго. Но его отец убит с помощью злой магии узурпатором Эгертом, а теперь волшебник хочет устранить и обнаружившегося наследника. Джуре придется возглавить борьбу Добра со Злом и победить Эгерта.

Съемки будут проходить на территории заброшенного Таракановского форта, на Ровенщине. Также часть съемок пройдет в Коростышевском районе Житомирской области и в Киеве.

К созданию картины привлекли звездный актерский состав: Максим Cамчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салий, Константин Темляк, Александр Кобзарь, Михаил Кукуюк, Евгений Олейник, Алексей Тритенко, Дмитрий Рыбалевский, Владимир Ращук.

Кинопроект участвовал в Восьмом конкурсном отборе Госкино и победил в своей категории.

«Во время конкурсного отбора Госкино проект этого фильма получил высший балл экспертов в своей категории. Поэтому мы возлагаем на эту картину большие надежды, так как показывает опыт, сегодня качественные фильмы такого жанра имеют значительный зрительский потенциал в Украине», – поделился глава Госкино Филипп Ильенко.

Премьера фильма запланирована на 2020 год.

«1+1» дает зеленый свет спин-оффу «Последнего москаля» – узнайте, как будет называться новый проект и кто станет его главными героями.

Фото: пресс-служба Держкіно України

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

А вы уже испытали «О»? «Дуся» побывала на...

04.04.2018

⚡ Long live Loznitsa: объявлены лауреаты премии «Золота...

19.04.2019

По собственному желанию: половина почитателей Таноса оказались забанены...

10.07.2018

? Наркодрама с Тимоти Шаламе выйдет в украинский...

20.02.2019

Финал «Телохранителя» стал самым рейтинговым эпизодом в истории...

23.10.2018

Видео: бывшая девушка Владимира Кличко набросилась на папарацци

06.08.2018

Кандидатуру Сенцова на премию Сахарова выдвинула крупнейшая фракция...

13.09.2018

Тони Старк не захотел принимать Дэдпула в команду...

02.05.2018

Что вы думаете о НАТО? Госкомтелерадио объявило три...

17.10.2018

Маму Коляна из «Реальных пацанов» не на шутку...

19.03.2018