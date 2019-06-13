Багз Банни
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🐰Чего ждать от перезапуска классических Looney Tunes

от Telekritika
От Telekritika 88
Главная Кино 🐰Чего ждать от перезапуска классических Looney Tunes

В среду на фестивале анимации в Анси Warner Bros. представили перезапуск классических мультфильмов Looney Tunes в короткометражном формате, а на YouTube-канале студии вышла первая минутная серия с Багзом Банни, которая называется Dynamite Dance.

В первой короткометражке неугомонный кролик убегает от охотника Элмера Фадда, параллельно «классически» забрасывая его динамитом.

В Warner Bros. планируют выпустить более 200 эпизодов, каждый из которых прорисовывается отдельно. Это значит, как пишет Variety, что каждый фон уникален, а Порки и Даффи никогда не появляются в одном и том же доме, Багз – в одной и той же кроличьей норе, Койот и Дорожный Бегун – в одной пустыне.

«Мы подходим к каждой короткометражке как к отдельному фильму, а не как к эпизоду из сериала», – объяснил Питер Браунгардт, исполнительный продюсер перезапуска в интервью Variety. «Наша мантра в короткометражках – это история, комедия и почитание классических Looney Tunes 30-х и 40-х годов и то, как они использовали мультипликационную анимацию».

В сериал вернутся опытные актеры озвучки Looney Tunes Эрик Бауза (Багз Банни, Даффи Дак, Марвин Марсиан, Пепе Ле Пью и Вуди Вудпекер), Джефф Бергман (Элмер Фадд, Сильвестр, Фогхорн Легхорн) и Боб Берген (Порки Свинья). Сэм Реджистр (Teen Titans Go!) и Питер Браунгардт («Дядя-Деда») выступят исполнительными продюсерами.

Ранее, мы рассказывали о запуске украинско-испанского мультсериала, который уже оценили Nickelodeon, Sony и BBC.

Фото: Warner Bros. Animation

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