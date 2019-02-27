💰 Бокс-офис: украинцы выбирают качественное кино
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💰 Бокс-офис: украинцы выбирают качественное кино

от Telekritika
От Telekritika 8
Главная Кино 💰 Бокс-офис: украинцы выбирают качественное кино

На прошлой неделе в прокат вышел «Как приручить дракона 3» и моментально занял первое место по кассовым сборам, сообщает kino-teatr.ua.

Мультфильм студии DreamWorks хорошо стартовал: за первые выходные в украинском прокате собрал 27 миллионов гривен. Это большая доля для наших кинотеатров, но ощущается как небольшой камешек в общемировом сборе – $277 миллионов за пять дней проката при бюджете в 129 миллионов. Это более половины кассы первой части трилогии о драконах.

Второе место в списке занимает «Алита» Роберта Родригеса. Аниме-адаптация за неделю проката заработала 7 миллионов 645 тысяч гривен, а включительно с прошлым уик-эндом 40 миллионов. Сборы в мире – 265 миллионов долларов.

Интересная тенденция у жанрового кино. «Наркокурьер» Клинта Иствуда внезапно вышел на третье место в украинском бокс-офисе, собрав за первый уик-энд 3 миллиона 824 тысячи гривен, а «Власть» Адама Маккея попадает на пятое с 2,4 миллионами гривен в кармане.

Это означает, что украинский зритель растет в предпочтениях и, возможно, список прокатных премьер со временем будет пополняться уникальными экземплярами мировых кинотрендов. 

Напомним, на прошлой неделе аниме-адаптация «Алита: Боевой ангел» от Роберта Родригеса собрала 28 949 082 грн.

Фото: DreamWorks

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