⭐ Бокс-офис: прорыв «К звездам», стойкие «Мошенницы» и бодрый старт «Фокстер & Макс»

В топ-10 прошлого уик-энда ворвались четыре новинки: фантастический триллер «К звездам», украинский семейный фильм «Фокстер & Макс», боевик «Рэмбо: Последняя кровь» и драма «Государственные тайны», основанная на реальных событиях. Состоялась также премьера документальной ленты «Паваротти» от Рона Ховарда, но небольшое количество экранов (42) и сеансов обеспечили ей лишь 19-ю строчку и скромные 53 тыс. грн за уик-энд.

Не было сомнений, кто станет лидером прошедших выходных: «К звездам» с большим запасом обошел всех конкурентов, заработав 14,283 млн грн ($587 тыс.). Результат впечатляющий, поскольку можно провести параллель с «Первым человеком», вышедшим на украинские экраны год назад. Тогда биографическая драма о Ниле Армстронге (его сыграл Райан Гослинг) смогла взять на старте 4,62 млн грн. Скорее всего, «К звездам» будет лидировать и в следующий уик-энд, однако уже в начале октября нас ждет интересная борьба за первую строчку между двумя тяжеловесами – «Джокером» с Хоакином Фениксом и мультфильмом «Йети» от студии DreamWorks.

На второй строчке расположился украинский фильм «Фокстер & Макс», который планировался к выходу еще в 2018-м. Бюджет ленты составил 51,5 млн грн, из которых 37,9 млн – средства Госкино. Разумеется, об окупаемости нет и речи (немного улучшить ситуацию поможет прокат в Европе), однако 3,871 млн грн ($159,1 тыс.) за первые 4 дня проката следует воспринимать исключительно положительно. В последний раз среди наших премьер больше собирали «Свингеры 2», стартовавшие 28 февраля 2019-го (6,065 млн грн за первый уик-энд). Таким образом, «Фокстер & Макс» продемонстрировал лучший старт для украинского кино за последние 7 месяцев.

Не только критикам, но и украинским зрителям пришлись по вкусу «Мошенницы с Уолл-стрит» – 3,661 млн грн ($150,5 тыс.), при этом падение сборов в сравнении со стартовым уик-эндом составило лишь 42,7%. За счет стойкости удалось обойти прежнего лидера, хоррор «Оно 2», который заработал 3,364 млн грн, или $138,2 тыс. (общие сборы – 46,885 млн грн, или $1,87 млн).

Лишь на 5-й строчке оказался боевик «Рэмбо: Последняя кровь» – 2,713 млн грн ($111,5 тыс.). Могло ли быть больше, учитывая выход предыдущей части о Джоне Рэмбо 11 лет назад? Однозначно ответить сложно, но вспомним недавние стартовые результаты другой знаковой франшизы Сталлоне – «Рокки»: в 2016-м «Крид» взял 1,371 млн грн, а «Крид II» в 2019-м – 4,664 млн грн. Любопытный факт: на прошедших выходных «К звездам» и пятый «Рэмбо» одновременно стартовали и у нас, и в США, однако разница между сборами – колоссальна. Фильм с Питтом собрал чуть более $19 млн, тогда как боевик со Сталлоне уступил совсем немного – $18,872 млн. В Украине «К звездам» стартовал в 5 раз лучше «Последней крови».

Украинские зрители истосковались по мультфильмам, о чем свидетельствует стойкость американо-канадской анимации «Беда»: 978 тыс. грн ($40 тыс.) в третий уик-энд и скромное падение на 38,6% при большой потере экранов. Общие сборы – 6,129 млн грн (245 тыс.).

Среди старожилов проката выделяется «Однажды в… Голливуде» – драма шестую неделю подряд находится в топ-10, заработав за выходные 522 тыс. грн ($21,4 тыс.). Общие сборы фильма Квентина Тарантино составляют 63,773 млн грн ($2,53 млн).

Фото: 20th Century Fox