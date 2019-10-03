🐕 Бокс-офис: подстреленный «Щегол», стабильный «К звездам» и внезапный успех «Глазами собаки»

Последние выходные сентября прошли без сюрпризов – пять премьер широкого проката не смогли стать серьезными нарушителями спокойствия (среди этих новинок за пределами топ-10 оказался лишь триллер «Номис», собравший 257,4 тыс. грн, или $10,6 тыс.). Как мы и предсказывали, фантастический фильм «К звездам» легко победил второй уик-энд подряд (7,447 млн грн, или $307,7 тыс.), более чем в два раза обойдя ближайшего преследователя – трогательное кино для всей семьи «Глазами собаки» (3,52 млн грн, или $145,4 тыс.).

Благодаря отсутствию конкуренции «К звездам» увеличил общие сборы в Украине до солидных 25,1 млн грн ($1,041 млн), что позволило фильму попасть в первую двадцатку по итогам года. После двухнедельного лидерства картина пропустит вперед «Джокера» и «Йети», стартующих 3 октября.

Драмеди «Глазами собаки» (в основе – книга «Невероятный мир глазами Энцо») вытеснила со второй строчки на третью украинскую ленту «Фокстер & Макс», которая демонстрирует впечатляющую стойкость – лишь 34-процентное падение сборов принесло 2,516 млн грн ($103,9 тыс.) за уик-энд, тогда как общие сборы теперь составляют 6,84 млн грн ($283,6 тыс.). Уже в начале октября фильму Анатолия Матешко придется столкнуться с прямым конкурентом за детскую и семейную аудитории – «Йети» от DreamWorks, поэтому избежать существенного падения и в третий уик-энд не удастся.

На четвертой строчке разместилась мелодрама «Ты умеешь хранить секреты?» с Александрой Даддарио – 2,193 млн грн ($90,6 тыс.). Фильм является идеальным вариантом для женской аудитории и романтических свиданий, поэтому можно ожидать хороших сборов и на следующей неделе – выбор на данный момент не так велик. Другая новинка, «Щегол», собрала 1,626 млн грн ($67,1 тыс.). Экранизация одноименного романа Донны Тартт не заинтересовала зрителей на Западе, поэтому удивляться старту в Украине лишь на 6-й строчке не приходится. Еще одной новинкой в топ-10 стал криминальный триллер «Кокаиновый барон», чьи 712,9 тыс. грн ($29,4 тыс.) можно считать абсолютным успехом.

Более 1 млн грн заработали «Мошенницы с Уолл-стрит» (1,656 млн грн), «Оно 2» (1,479 млн грн) и пятый «Рэмбо» (1,248 млн грн), ограничившись умеренными падениями сборов в районе 53–55%. На фоне этих результатов снова выделяется мультфильм «Беда» (582 тыс. грн), который в четвертый уик-энд потерял лишь 39% сборов, увеличив общий заработок до 6,824 млн грн.

Следует отметить 7-дневное возвращение на большие экраны блокбастера «Безумный Макс: Дорога ярости» в 4DX-формате – за уик-энд фильм смог заработать 302 тыс. грн, или $12,5 тыс., на 7 экранах (12-е место). Заработок составил 43 тыс. грн на 1 экран – впечатляющий результат (лучший на выходных), подтверждающий целесообразность решения вернуть экшен-картину Джорджа Миллера в кинотеатры.

Нельзя пройти мимо важного события для украинского кинопроката: с 2 октября «Кіноманія» стала официальным дистрибьютором The Walt Disney Company – вторая «Малефисента» будет первым релизом по этому контракту (премьера – 17 октября). Ранее прокатчиком проектов Disney выступала компания B&H.

Фото: Warner Bros.