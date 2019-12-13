Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту» Булгакова

от Telekritika
От Telekritika 381
Главная Кино Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту» Булгакова

Режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби» выкупил права на экранизацию классического романа Михаила Булгакова.

Об этом сообщил Deadline. Лурман возьмется за проект после байопика об Элвисе Пресли. Неизвестно, будет ли он самостоятельно ставить фильм по мотивам произведения Булгакова. Лурман купил права у продюсеров Грейс Ло и Светланы Мигуновой-Дали.

Примечательно, что Мигунова-Дали ранее выступила продюсером российского фильма «Легенда №17», чей режиссер Николай Лебедев также в следующем году приступит к экранизации «Мастера и Маргариты» с крупным бюджетом в 800 млн рублей.

Баз Лурман известен своими проектами «Мулен Руж» и «Великий Гэтсби». Ранее стало известно, что он поставит биографический фильм о «короле рок-н-ролла» с актером из «Однажды в Голливуде» в главной роли.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Цымбалюк, Ткаченко и другие гости премьеры фильма «Черный...

03.12.2019

Бокс-офис: «Ножи» не достали «Холодное сердце»

13.12.2019

Глава НАГС прокомментировал ситуацию с результатами конкурса Госкино

25.11.2019

Apple TV+ отменил премьеру «Банкира» из-за обвинений в...

21.11.2019

«Ведьмак» идет за тобой: главный сериал декабря

05.12.2019

Бокс-офис: триумф «Аутсайдеров»

22.11.2019

На Подоле откроют новый артхаус-кинотеатр

28.11.2019

Адвокаты Юлии Синькевич заявили, что комиссия НАГС отказалась...

28.11.2019

Disney+ вырезал эпизод с Майклом Джексоном из «Симпсонов»

14.11.2019

В Киеве пройдет фестиваль инклюзивного кино

04.12.2019