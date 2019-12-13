Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту» Булгакова

Об этом сообщил Deadline. Лурман возьмется за проект после байопика об Элвисе Пресли. Неизвестно, будет ли он самостоятельно ставить фильм по мотивам произведения Булгакова. Лурман купил права у продюсеров Грейс Ло и Светланы Мигуновой-Дали.

Примечательно, что Мигунова-Дали ранее выступила продюсером российского фильма «Легенда №17», чей режиссер Николай Лебедев также в следующем году приступит к экранизации «Мастера и Маргариты» с крупным бюджетом в 800 млн рублей.

Баз Лурман известен своими проектами «Мулен Руж» и «Великий Гэтсби». Ранее стало известно, что он поставит биографический фильм о «короле рок-н-ролла» с актером из «Однажды в Голливуде» в главной роли.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!