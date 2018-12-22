«Бамблби» оказался большим транжирой, чем «Мэри Поппинс»
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«Бамблби» оказался большим транжирой, чем «Мэри Поппинс»

от Telekritika
От Telekritika 36
Главная ТВБизнес «Бамблби» оказался большим транжирой, чем «Мэри Поппинс»

Пока у нас считают, кто и сколько потратил на предвыборный ТВ-пиар, в США подвели итоги трат киностудий на телерекламу.

Предсказуемым образом, Paramount Pictures с фильмом вселенной Трансформеров «Бамблби» третью неделю подряд занимает первое место среди киностудий США по затратам на ТВ-рекламу. Об этом сообщается в рейтинг Variety Movie Commercial Tracker.

За выходные реклама обошлась фильму в $7,84 млн – это почти 1300 роллов на 44 каналах. Второе место занимает «Удивительный мир Марвена» Роберта Земекиса: Universal Pictures потратила на 916 показов $7,08 млн. Удастся ли драме о жертве амнезии со Стивом Кареллом окупить эти траты, или же зрители ответят прокатчику в духе героя Карелла из сериала «Офис» – узнаем уже скоро.

А вот $5 млн, вложенные в этот маркетинговый этап все той же Universal для продвижения «Смертных машин», окупятся вряд ли: как вы помните, фильм жестко провалился в прокате.

Больше, чем в промоушн злосчастного стимпанка, было вложено компанией Walt Disney Pictures в рекламу «Возвращения Мэри Поппинс»: $5,29 млн. Еще больше влила компания Annapurna Pictures в промо «Власти» с загримированным до неузнаваемости Кристианом Бэйлом.

Кстати, не пропустите новый проект Annapurna – драмеди «Куда ты пропала, Бернадетт?» с Кейт Бланшетт, трейлер которого мы публиковали на днях.

Фото: Paramount Pictures

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