Антонио Лукич: любимые фильмы от «Л» до «Ч»

Антонио Лукич – автор и режиссер короткометражного фильма «В Манчестере шел дождь» и полнометражного «Мои мысли тихие», за который он получил специальный приз жюри в Карловых Варах и приз зрительских симпатий в Минске. Всеукраинская премьера «Мои мысли тихие» — 16 января 2020 года.

Л

«Люди Икс» (Брайан Сингер, 2000)

Первая часть ознаменовалась не только пронзительной игрой персонажа Магнето, но также и некоторых второстепенных героев. В этом фильме стерты грани хороших и плохих, и проброшены тонкие мостики между внутренним и внешним. Это легкое кино, после которого есть о чем подумать. Кто мы? Должны ли мы судить тех, кто не такой как мы? Как нам жить с собственным мироощущением, талантом и способностями, и как с ними мириться?

У

«Убойный футбол» (Стивен Чоу, 2002)

Многие склонны недооценивать эту простую историю команды неудачников, которые находят в себе остатки сил и мотивации, чтобы взобраться на вершину не только футбольной лестницы, но и собственного самосознания… «Последние станут первыми» – этот библейский тезис звучит в фильме как бы впроброс, как подкинутый главной героиней мяч, но именно глубина осознания собственного пути делает этот фильм созвучным таким легендарным историям, как «Елена» и даже «Рестлер», стирая грань между религиями и конфессиями, говоря нам о главном – что лишь любовь способна победить. Только ленивый не сопереживал симпатичной банде кунг-фу-неудачников, и у каждого найдутся друзья, сфоткавшись с которыми вы узнаете в себе героев «Шаолиньского футбола».

К

«Крепкий орешек» (Джон МакТирнан, 1988)

Способен ли один человек спасти целый мир? Да! Это Джон Маклейн. Герой, который даже с сильного бодуна спровоцирует в сознании зрителя эмоции и предложит вместе подумать о том, что такое ответственность и отвага…

И

«История игрушек 2» (Джон Лассетер, Ли Анкрич, Эш Брэннон, 1999)

Почему-то именно вторая часть запоминается лучше, чем первая. Есть ли у неодушевленных предметов душа? Способны ли черствые дети на сопереживание? Годы идут, а вопросы, которые поднимаются в фильме – остаются. Наверное, это и есть классика.

Ч

«Человек-паук 3. Враг в отражении» (Сэм Рейми, 2007)

Это был самый ожидаемый мною фильм в школе. И, конечно же, когда он вышел – я не разочаровался. Тогда я сопереживал Питеру Паркеру и с большим интересом следил за сюжетом. Сейчас, когда я стал начинающим режиссером, мне открывается иная глубина этой истории. Борьба добра и зла внутри нас. Способность прощать. Дружба. Тоби Магуайр и Джеймс Франко разыграли потрясающий дуэт, создав уникальный ансамбль, который, как по мне, не удалось пока повторить никому. Сцена в церкви, где от звука колокола из Питера вылазит Веном, по праву может называться классикой. И если когда-нибудь я соберу мастерскую, наше обучение начнется с показа именно этого шедевра Сэма Рейми.

Фото: Александра Йорк

Коллаж: Катерина Медведь

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