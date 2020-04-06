Американская киноиндустрия потеряла $600 млн за первый квартал 2020-го

Кассовые сборы в Северной Америке в первом квартале 2020 года сократились на 25% ($600 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Таким образом, с 1 по 19 марта 2020-го выручка составила всего $255,7 млн. Это сопоставимо с $612,8 млн за период с 1 по 19 марта прошлого года, что на 58% больше. При подсчете всего марта 2019 года ($967,8 млн.) годовой спад за месяц составил 74%.

Генеральный директор американского телеканала AMC Адам Арон надеется, что кинотеатры можно будет открыть в середине июня. Голливудские студии, в свою очередь, откладывают многие из своих летних релизов на более поздний период.

В 2019 году доход от кассовых сборов в Северной Америке составил $11,4 млрд, что немного ниже рекордного уровня в $11,9 млрд в 2018 году.

Издание пишет, что слишком рано говорить о масштабе убытков мирового бокс-офиса 2020 года из-за пандемии. Однако голливудские студии и владельцы кинотеатров уже несут глобальные убытки в размере $7 млрд. Это число может вырасти до $15–17 млрд, если кинотеатры не откроются к концу мая.

Фото: unsplash

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