7 современных фильмов о будущем от культовых режиссеров

Первому игроку приготовиться/Ready Player One, 2018

Режиссер: Стивен Спилберг

Лента Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» переносит нас в 2045 год. Герои фильма живут в мире, где люди давно утратили интерес к реальной жизни. Гораздо больше их занимает мир виртуальной игры ОАЗИС, пользователями которой являются абсолютно все жители земли. В вымышленном мире они могут принять любое героическое обличие, а за реальные деньги еще и обзавестись бонусами и гаджетами, которые сделают их непобедимыми. Всех игроков объединяет одна мечта − однажды стать властелином всего, что их окружает. Для этого нужно найти все пасхальные яйца и разгадать загадку создателя игры. Ближе всего к цели оказывается подросток Уэйд Уоттс. Но, конечно же, у него на хвосте моментально оказываются миллионы соперников.

Сценарий ленты основан на одноименном фантастическом романе Эрнеста Клайна. Сам Клайн выступил в качестве одного из сценаристов проекта.

Алита: Боевой ангел/Alita: Battle Angel, 2019

Режиссер: Роберт Родригес

Товарищ Квентина Тарантино, создатель фильмов «От заката до рассвета» и «Город грехов», ранее не проявлял интереса к изображению будущего в своих лентах. Поэтому «Алита: Боевой ангел» для него является своего рода дебютом. В фантастической картине изображен мир XXVI века, а вернее то, что от него осталось после масштабной катастрофы. Алита – девушка-киборг, которую спас от забвения и восстановил из останков некий Доктор Идо. Он же наградил ее именем своей погибшей дочери. Теперь героине осталось лишь узнать, каким же было ее прошлое, о котором она ничего не помнит, и зачем ей нужны боевые способности, которыми она так щедро одарена.

Основой для сценария послужила манга автора Юкито Кисиро «Боевой ангел», впервые опубликованная в 1991 году.

Валериан и город тысячи планет/Valérian et la Cité des mille planètes, 2018

Режиссер: Люк Бессон

«Валериан и Лорелин» – популярный у французских детишек фантастический комикс. Его поклонником также является Люк Бессон, известный мировому зрителю благодаря работам «Леон» и «Никита». Маленький читатель вырос и превратился в большого режиссера, создавшего на основе комикса самый дорогой фильм в истории французского кино. Красочная лента рассказывает о приключениях напарников, космических агентов Валериана и Лорелин в XXVIII веке. Перед зрителями — густонаселенная вселенная, включающая множество рас и миров. Тайну одной из этих рас поручено раскрыть главным героям. Выполняя задание, они начинают подозревать, что интересы их руководства идут вразрез с их собственным видением добра и справедливости.

С момента, когда Бессон взялся за экранизацию комикса, до момента, когда фильм вышел на экраны, прошло почти шесть лет.

Марсианин/The Martian, 2015

Режиссер: Ридли Скотт

События ленты «Марсианин» разворачиваются в недалеком будущем, когда стали возможны полноценные научные экспедиции на планеты солнечной системы. В составе одной из групп на Марсе оказывается и ботаник Марк Уотни. По плану его команда должна вот-вот покинуть Марс и отправиться домой. Как раз перед отбытием, они попадают в песчаную бурю, после чего считают Марка погибшим и отлетают без него. Очнувшись, Уотни понимает, что теперь он – единственный живой марсианин. Ему придется применить все свои знания, чтобы наладить связь с Землей, чтобы сообщить о своем положении, а главное – выжить в условиях не приспособленной для человека планеты.

Фильм основан на бестселлере 2015 года, дебютном романе американского писателя Энди Вейра.

Тихоокеанский рубеж/Pacific Rim, 2013

Режиссер: Гильермо дель Торо

Будущее, показанное в блокбастере Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна», «Форма воды»), вот-вот настанет. Правда, «Тихоокеанский рубеж» рассказывает нам альтернативную историю, в которой еще в 2013 году на Землю напали гигантские монстры. Чтобы от них защититься, совместными усилиями многих стран было решено создать огромных роботов, способных противостоять невиданным громадинам, как семечки щелкающим оружие и подготовленных людей. При этом управляются роботы-защитники с помощью нейронных связей двумя людьми, каждый из которых отвечает за свое полушарие. Многолетним напарником Райли Беккета был его брат Йенси. Но одно рискованное задание уносит жизнь Йенси, и его брату приходится покинуть программу. Он снова вернется, узнав, что человечество ждет еще одно испытание, куда серьезнее предыдущих.

В 2018 году на мировые экраны вышел сиквел проекта «Тихоокеанский рубеж 2». Его режиссером стал Стивен С. Денайт, а Гильермо дель Торо остался на проекте в качестве одного из продюсеров.

Интерстеллар/Interstellar, 2014

Режиссер: Кристофер Нолан

Эту ленту Кристофера Нолана кинокритики и киноманы всего мира дружно окрестили одним из лучших фильмов всех времен. Сценарий фильма описывает пессимистичный, но вполне реальный сценарий будущего нашей планеты. По сюжету, человек практически истощил ресурсы Земли. В прошлом астронавт, а ныне фермер Купер подмечает неурожаи и пыльные бури, которые с годами приобретают все более катастрофические масштабы. Однажды к нему приезжают люди из его прошлого, которые сообщают, что вскоре человечество может остаться не только без еды, но и без кислорода. Рискуя больше никогда не увидеться с семьей, Купер отправляется в продолжительную и опасную экспедицию в надежде добыть второй шанс для человечества.

Сценарий ленты написал сам Кристофер Нолан в соавторстве со своим братом Джонатаном Ноланом, который также работал над фильмами «Помни» и «Престиж».

Бегущий по лезвию 2049/Blade Runner 2049, 2017

Режиссер: Дени Вильнев

Франкоканадский режиссер Дени Вильнев снял целый ряд достойных картин, среди которых «Убийца», «Враг» и «Пленницы». Однако наибольшую популярность и признание ему принесла фантастическая лента «Прибытие». Именно после нее ему доверили перенять эстафету от самого Ридли Скотта и снять продолжение его культовой картины «Бегущий по лезвию». Оригинальный фильм рассказывал о «бегущем по лезвию» Рик Декарде, чья основная задача – отлавливать и ликвидировать беглых и вышедших из строя репликантов, то есть роботов, внешне ничем не отличимых от людей. Новое расследование ставит перед Риком несколько неоднозначных вопросов, и он поддает сомнению этичность своей работы. В сиквеле место человека на работе «бегущего» занял репликант нового поколения, Кей, который начинает подозревать, что между андроидами и реальными людьми, в конце концов, не так много различий.

Лента была отмечена двумя премиями Оскар – за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты.

Эти и другие фильмы можно посмотреть на канале ViP Premiere.

Фото: Warner Bros

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