7 классных фильмов о моде

Выбрали классные фильмы о моде, чтобы отвлечься от вечной драмы жизни.

Когда так хочется помечтать о небольшом побеге в атласном или шифоновом наряде цвета дюшес со шлейфом, расшитым бисером, мы включаем один из этих модных фильмов — и речь идет не только о радикальной смене гардероба.

Если вы из тех, кто испытывает острые ощущения и мощный прилив адреналина каждый раз, когда видит великолепное платье или идеальную обувь, фильмы о моде дают возможность перенестись в священные ателье наших любимых дизайнеров, поучаствовать в дефиле или присесть за стол редактора журнала мод.

Возможно, вы хотите освежить в памяти историю про модного дизайнера эпохи 90-ых Исаака Мизрахи, наблюдать за напряженной творческой работой в элегантном ателье Dior, или попасть на самые закрытые модные тусовки Нью-Йорка вместе с легендарным фотографом Биллом Каннингемом? Нет. Тогда есть еще множество модных фильмов, которые можно добавить к этому списку. Будь то документалка или восхитительный эпизод художественного фильма, переносящий нас в другой мир, где никто не носит пижаму в аэропорту.

Unzipped/Нараспашку

Исаак Мизрахи — огромная личность, про которую уже не помнит поколение миллениалов. Он был дружен с самыми горячими супермоделями того времени, включая малышку Кейт Мосс, и все они появляются в фильме. Невероятное чуство юмора Исаака, возможность увидеть муки творчества и поиск идей для коллекций, плюс модные коллекции, наполненные смелым цветом — все это в одном из первых fashion movie эпохи «до Интернета». Посмотрите его на #TBT, чтобы окунуться в золотой век Наоми, Синди и Линды Евангелисты.

Dior and I/Диор и я

Звезда этого документального фильма, дизайнер Раф Саймонс, недавно покинул дом Диора, где он царствовал в качестве главного дизайнера почти четыре года. Хотя Саймонс признанный гений моды! И каждая его коллекция новый эстетический экстаз и утверждение, что красиво – это сдержанно и умно. Фильм показывает реальную работу и жизнь ателье Dior, где помимо Рафа есть команда безумно талантливых дизайнеров, которые помогают воплотить эти идеи в жизнь так красиво, что вы можете расчувствоваться, глядя, как они плывут во время дефиле.

Coco Avant Chanel/Коко до Шанель

Звезда «Амели» Одри Тоту играет юную Коко в этом биографическом фильме о ранних годах жизни Шанель в качестве молодой швеи. Знаете ли вы, что ее мальчишеские силуэты, которые революционизировали женскую моду в 1920-х годах, были вдохновлены одеждой ее парня?

The Gospel According To André/Госпел по Андре

Жизнь и карьера модной иконы Андре Леон Тэлли находятся в центре внимания документального фильма. Андре очень долго работал в Vogue, тусовался с Энди Уорхолом и даже несколько лет был приглашенным судьей в американской версии «America’s Next Top Model». В этом фильме помимо эксцентричного выбора нарядов и фирменных колких острот от Андре, мы увидим как наш герой старается привлечь внимание к творчеству афроамериканских дизайнеров и моделей в индустрии моды.

The September Issue/Сентябрьский выпуск

Хотите знать, что происходит в редакции Vogue, когда они создают гигантскую библию моды, которую мы называем сентябрьским выпуском? Этот документальный фильм проведет вас через самые закрытые двери офисов и даст полный доступ к великой и ужасной Анне Винтур. Тех кто планирует работать в fashion-индустрии заинтересует сторонний взгляд на процесс создания знаменитых модных сьемок во главе с многолетним директором моды журнала Грейс Коддингтон.

Bill Cunningham: New York/Билл Каннингэм: Нью-Йорк

Мы все еще переживаем из-за кончины известного street style фотографа Билла Каннингема, который в принципе и изобрел «уличный стиль», каким мы его знаем. У Билла были очень строгие представления о мире моды в целом, и этот документальный фильм показывает, насколько влиятельной была его фигура в этом мире. Одеваться модно и вызывающе на улицах Нью-Йорка уже не прикольно, потому что больше нет Билла, который сможет оценить твой вызов и сделать картинку достойную обложки.

Фото: imdb.com

The Neon Demon/Неоновый демон

В этом глянцевом хорроре 2016 года Эль Фаннинг играет Джесси, молодую модель, которая переезжает в Лос-Анджелес, только чтобы оказаться в затуманенном, часто страшном мире моды, красоты и стиля. Героиня быстро сталкивается с темной стороной индустрии. Люди вокруг нее одержимы ее юностью, и Джесси учится защищать себя от зла индустрии разными способами. Мы уверены, что на самом деле это не совсем то, на что похожа индустрия модельного бизнеса, но великолепный кинематограф от Николаса Виндинг Рефна и костюмы Neon Demon делают этот фильм достойным внимания. Герои появляются в фильме в нарядах Armani, Saint Laurent, Giles. Открывает фильм кадр, где Эль Фаннинг лежит на диване в топе и юбке из лакированной синей кожи Armani, коллекции весна-лето 2015.