👁 5 новых сериалов октября: супергеройское вторжение

В октябре нас ждет полномасштабное завоевание экранов супергеройскими проектами: от драмы воспитания Netflix до нечеловеческих революций на HBO.

2 октября

«Почти семья» (Almost Family)

В ролях: Эмили Осмент, Бриттани Сноу, Мегалин Эчикунвоук, Мо Макрай, Тимоти Хаттон

Fox наконец нашла название для своей адаптации австралийского сериала «Сестры». Оригинальная история гласит: жил на свете гениальный ученый, который сделал феноменальное открытие в генетике и зачал с его помощью более сотни детей. Однажды трое из них встречаются и в их жизни начинается необыкновенный период осознания, что они не одни на этой планете.

Примерно в таком русле и преподносится австралийская версия сериала. Fox на главные роли взяла давно забытых телевизионными зрителями актрис – Эмили Осмент, Бриттани Сноу и Мегалин Эчикунвоук – и попыталась дать им вторую сценическую жизнь. Сериал выходит наряду с пятью другими проектами канала.

4 октября

«Воспитывая Диона» (Raising Dion)

В ролях: Алиша Уэйнрайт, Майкл Б. Джордан, Джесайя Янг, Джейсон Риттер

Наследник «Специального полуночного выпуска» Джеффа Николса и «Брайтберна» от Джеймса Ганна «Воспитывая Диона» не придумывает новой завязки для своей темы: главная героиня Николь Риз воспитывает в одиночку сына Диона. Ребенок обладает сверхспособностями, отчего воспитание и вообще жизнь Николь превращается в испытание. Ей приходится держать таланты сына в секрете, потому что за ее семьей пристально следят люди, которым эти таланты очень нужны.

6 октября

«Бэтвумен» (Batwoman)

В ролях: Руби Роуз, Меган Тенди, Рейчел Скарстен, Дугрей Скотт

«СиДаб» (CW) вписывает в линейку своих проектов во вселенной DC новое имя. Сценарий пилотного эпизода будущего сериала Грега Берланти и Кэролайн Дрис очень тепло приняли в Hollywood Deadline, и CW заказали шоураннерам полноценный сезон о Женщине-летучей мыши. По сюжету, Бэтмен исчез из Готэма за три года до начала событий «Бэтвумен». Его двоюродной сестре Кейт Кэйн, отставной военной, предстоит защитить оставленный город от суперзлодейки Красной Элис.

9 октября

«Нэнси Дрю» (Nancy Drew)

В ролях: Кэннэди Макманн, Тунджи Касим, Алекс Саксон, Леа Льюис, Мэддисон Джайзани, Скотт Вулф, Райли Смит.

В маленьком городке происходит убийство, подозреваемые – группа подростков. Кто будет в этом разбираться? Конечно, Нэнси Дрю. «СиДаб» взялся за свое и вновь рекрутирует на благо повышения рейтингов среди миллениалов популярного литературного персонажа. Вслед за «Ривердейлом» на канале продолжается развитие темы провинциальной одноэтажной Америки 21 века, где подростки маются всякой дурью. Например, как 18-летняя Нэнси Дрю, которая хочет доказать свою невиновность и найти настоящего убийцу.

20 октября

«Хранители» (Watchman)

В ролях: Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк-Нильсон, Джереми Айронс, Тим Мисон, Роберт Редфорд

Сериал по одноименному комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса решил пропустить времена славы супергероев и сразу начать с гонений на сверхспособных. Проект Деймона Линделофа («Оставленные») развивает тему, затронутую в «Пацанах» от Amazon – супергерои эксплуатируют слишком жестокие методы борьбы с преступностью и сами оказываются вне закона. В итоге сверхлюди вновь надевают маски, но не для спасения человечества: их интересует революция (от десятка Роршахов захватывает дух). Предотвратить войну могут лишь их собратья. Линделоф не использует классическую завязку комикса и двигается в другом направлении.

В сериале нас ждут старые знакомые (Доктор Манхеттен, Озимандия, Шелковый Призрак, Правосудие в капюшоне) и хорошая музыка от Трента Резнора и Аттикуса Росса («Исчезнувшая», «Середина 90-х»).

Фото: HBO