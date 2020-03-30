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49 кинофестиваль «Молодость» перенесен на август

от Telekritika
От Telekritika 796
Главная Кино 49 кинофестиваль «Молодость» перенесен на август

Ранее он был запланирован к проведению с 30 мая по 7 июня 2020 года.

В связи с распространением COVID-19 и продолжением карантина, кинофестиваль «Молодость», ранее запланированный с 30 мая по 7 июня 2020 года, перенесено на летний сезон. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Наблюдательный совет КМКФ «Молодость» и менеджмент фестиваля прокомментировали свое решение:

«В связи с глобальным кризисом в области здравоохранения и резким увеличением жертв COVID-19, дирекция «Молодости» приняла непростое решение о переносе кинофестиваля.

Мы солидарны с ограничением массовых мероприятий для безопасности людей и будем ждать улучшения общей эпидемиологической ситуации в мире. Предварительно проведение «Молодости» было запланировано с 22 по 30 августа 2020 года, но окончательные даты будут зависеть от дальнейшей динамики распространения вируса COVID-19 и соответствующих карантинных мероприятий в Украине и за рубежом».

Напомним, в этом году киевская «Молодость» отмечает свой 50-летний юбилей. Команда фестиваля продолжает работу над ранее объявленной концепцией и проектами. «Телекритика» брала интервью у генерального директора кинофестиваля «Молодость» Ивана Адамчука, в котором он рассказал о новой программе фестиваля.

Фото: КМКФ «Молодость»

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