🦉▶ 3 причины для взрослых посетить «Чилдрен Кинофест»

«Телекритика» рассказывает, почему стоит посетить несколько показов вместе с ребенком, а не оставлять чадо в зале, самому отправившись в боулинг или на деловые переговоры.

Филигранная анимация

«Пипи, Пупу и Розмари: тайна украденных нот»

Кто в зрелости не полюбил мультфильмы – тот многое теряет. Помимо семейных 3D-блокбастеров порой выпадает шанс увидеть на большом экране маленькие чудеса вроде мультфильма Энцо д’Ало с почти DIY-налетом. Можете считать «Пипи, Пупу и Розмари» рафинированной версией «Свинки Пепы», но на самом деле он и глубже, и умильнее большинства 2D-мультов с пометкой 5+: в официальном итальянском описании одноименного мультсериала сообщается, что «енот Пипи, птичка Пупу и кролик Розмари пересекают мир в поисках Мапы – метафизической сущности, чего-то среднего между мамой и папой». В полнометражном фильме объектом их поисков станут ноты для большого праздничного концерта, но нам все равно страсть как любопытно. В конце концов, рассматривать интерьеры и ландшафты мультфильма – отдельное удовольствие: пусть ваши глаза отдохнут от вездесущего анимационного перфекционизма «под Техниколор».

Ностальгический ужастик

«Комната 213»

Киноиндустрия осознала, что поколение людей, замиравших у экранов перед сериалом «Боишься ли ты темноты?», выросло – но не прочь вернуться к формату баек у костра. Правда, большинство ребутов «страшных» историй рассчитаны уже на взрослую аудиторию (взять хотя бы «Сабрину»). Так что если хотите послушать пугающие истории в компании сына или дочери, выбирайте «Комнату 213» с пометкой 12+. В шведском ужастике пойдет речь о летнем лагере, где у девочек начинают пропадать личные вещи: замешаны ли здесь призраки, или же это очередная тинейджерская шутка – и есть главная интрига. Взрослые любители «крипипаст» оценят, что героини играют в страшную игру «Чарли, Чарли», вызывая одноименную сущность – не путать с совершенно безобидным маскотом «Чилдрен Кинофеста», совенком Чарли!

Немного истории

«Зоопарк»

Этот фильм с непретенциозным названием рассказывает о том, как в 1941 году подростки решили спасти животных из зоопарка в Белфасте, который оказался под угрозой разрушения из-за бомбардировок. История основана на реальных событиях: опасаясь того, что во время налетов германской авиации крупные животные могут сбежать, правительство Великобритании распорядилось их усыпить. Не будем рассказывать, чем закончилось дело, но намекнем, что даже в такие тяжелые дни история оставила людям – и животным – надежду на будущее. Зрителям постарше будет приятно увидеть в фильме звезду «Уэйуорд Пайнс» Тоби Джонса и Иэна МакЭлхинни, который сыграл Барристана Селми в «Игре Престолов».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте. «Чилдрен Кинофест» стартует 31 мая.

Фото: Kristjan Mõru/кадр из фильма «Лес фантомной совы»