🎥 22 года кино вопреки: объявили программу «Открытой ночи»

В этом году Арт-причал снова примет у себя «Открытую ночь», а параллельно пройдут показы в более чем 100 локациях в Украине и за границей. Конкурсные и внеконкурсные программы будут состоять из короткометражных работ дебютантов и признанных авторов. На фестивале представят 8 игровых, 4 документальных, 6 анимационных и 4 внеконкурсных фильма. Также будут показаны 3 ретроспективных работы.

Оценивать фильмы будут продюсер Владимир Яценко, актриса Нина Набока, звукорежиссер Владимир Третяков, режиссер Валентин Васянович, критик Евгений Стасиневич, переводчик Катерина Поправка, продюсер Марианна Новикова и ведущий Роман Коляда.

Прошлогодний победитель не забрал свой приз, поэтому, по регламенту, он добавляется к сумме награды триумфатора следующего года. Таким образом в 2019 году главная награда будет 100 000 грн.

Напомним, фестиваль «Открытая ночь» был основан в 1997 году режиссером Михаилом Ильенко для популяризации национального кино.

«Фестиваль «Открытая Ночь» возник тогда, когда украинское кино снималось еще вопреки, а не благодаря. Он был единственным кинофестивалем, который работал на популяризацию украинского, а не иностранного, кино в Украине и единственной возможностью для кинематографистов пообщаться со зрителем, – прокомментировал глава Госкино Филипп Ильенко. – Я считаю, что проведение этого киномероприятия является одним из ключевых факторов, благодаря которым мы сейчас говорим о возрождении украинского кино, а не его появлении. Потому что сейчас практически нет успешного украинского кинематографиста, который бы в свое время не участвовал в “Открытой Ночи”».

Напомним, вчера на «Телекритике» вышло интервью с генеральным продюсером Одесского кинофестиваля Юлией Синькевич, где она рассказала о сюрпризах, которые ждут гостей мероприятия.

Фото: сайт «Відкрита ніч»