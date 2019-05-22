◀ YouTube сократит число подписчиков

Изменение вступит в силу с августа. Например, если у канала 4227 подписчиков, то счетчик покажет 4200. Если на канал подписаны 51 389 232 пользователей, то на счетчике будет 51 млн, пока число не достигнет 52 000 000. Об этом компания рассказала в своем блоге.

«Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно, как для создателей каналов, так и для их поклонников, поэтому мы хотели бы предупредить всех об изменениях за несколько месяцев», – сообщает блог разработчиков.

Также YouTube успокоил владельцев каналов – они смогут беспрепятственно видеть точное количество подписчиков. С чем связано изменение, пока не объясняется, но компания обещает дать больше деталей к августу 2019 года.

Напомним, чуть менее недели назад YouTube отказался выдать «золотую кнопку» каналу «RT на русском».

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