WarnerMedia объявила название своего стримингового сервиса

Название HBO Max является вполне закономерным, ведь все текущие абоненты HBO будут автоматически зарегистрированы в новом стриминговом сервисе. Это даст ему большое преимущество при запуске, анонсированном на 2020 год. Подписка на сервис, который объединит продукты HBO, Cinemax, фильмы и сериалы Warner Brothers, будет стоить$16-17 в месяц, сообщает tvline.com.

Сейчас для HBO Max снимают триллер «Бортпроводник» по роману Криса Бохьяляна, спинофф «Дюна: сестринская община», анимационный сериал «Гремлины: секреты Могая», романтическую комедию «Личная жизнь». Из сериалов Warner Brothers обещают «Теорию большого взрыва», «Друзей» и «Сайнфелд». В WarnerMedia также заинтересованы в возрождении классических ситкомов телеканала ABC «Дела семейные» и «Шаг за шагом».

Напомним, на прошлой недели стало известно о том, что Warner Brothers впервые возглавит женщина.

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