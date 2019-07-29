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Вовлеченность уже не та: NewsWhip рассказал, что поменялось в Facebook

от Telekritika
От Telekritika 393
Главная Диджитал Вовлеченность уже не та: NewsWhip рассказал, что поменялось в Facebook

Ирландская компания по отслеживанию взаимодействий с социальными сетями NewsWhip представила отчет по Facebook за второй квартал 2019 года.

Fox News уже не безусловный лидер по взаимодействиям в Facebook. Его уверенно догоняют NBC и BBC. То есть звание самого крупного Facebook-издания и самое большое число подписчиков не гарантируют наибольшее количество взаимодействий. Такими наблюдениями за основными изменениями, которые произошли в Facebook за второй квартал текущего года, поделилась компания NewsWhip.

Также, согласно исследованию, из топа взаимодействий ушли Breitbart и NPR, зато вернулась Washington Post.
По словам представителей NewsWhip, вовлеченность – хорошая метрика, но она преимущественно показывает, как много контента издание может выпускать. Другими словами, можно опубликовать миллион средних материалов, которые, даже получив по одному лайку, дадут миллион пунктов вовлеченности. Поэтому в NewsWhip анализируют еще один параметр: сколько материалов от одного издания попали в 10 тысяч самых популярных в Facebook. И здесь первое место у CNN. Дальше идет Fox News, а третье – NY Times.

Авторы исследования выяснили, что материалы от топовых изданий далеко не всегда собирают больше всего комментариев. И в последнее время читатели реже выбирают политические посты, чтобы оставить под ними свои мнения.

Что касается видео, то прямые трансляции не пользуются популярностью, а вот нативные ролики, размещаемые в ленте Facebook, составили половину самых популярных материалов среди 10 тысяч самых популярных постов.

Напомним, недавно «Телекритика» писала о самых популярных украинских новостных страницах в Facebook.

Фото: Twitter

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