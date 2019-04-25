🤜Война титанов: Netflix или HULU
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🤜Война титанов: Netflix или HULU

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 127
Главная Интернет 🤜Война титанов: Netflix или HULU

140 миллионов подписчиков и еженедельное пополнение каталога новыми шоу сделали Netflix лидером среди стриминговых платформ. Получает ли зритель качественный контент по хорошей цене? Выясняем.

Американское онлайн-медиа CNET подробно расписало, какие варианты предложений для пользователей есть у двух главных стриминговых конкурентов. «Телекритика» выбрала для вас максимально важную информацию.

На рынке множество конкурентов, которые неистово желают подвинуть Netflix, но явным фаворитом в этой череде является Hulu.  На данный момент Disney принадлежит контрольный пакет стримингового сервиса в паре с Comcast.  Hulu снизил свою базовую цену и привлек музыкальных фанатов, включив в свой пакет Spotify.

Если у вас в планах упорядочить свои расходы и в идеале оставить парочку сервисов, дальше мы постараемся понять, что Hulu и Netflix нам предлагают и за какие деньги.  Кстати, оба стриминговых сервиса предлагают такое количество контента, что вероятность посмотреть хотя бы половину не представляется возможным.

🤜Война титанов: Netflix или HULU

Что такое ежемесячный платеж

В то время как сервисы поднимают свои ежемесячные платежи, Hulu сделала обратный шаг. В начале года сервис снизил цену с $8 до $6 на свои базовые пакеты, в которые включена реклама.  Пакет без рекламы остался по старой цене $12, а вот предложение с функцией Live-TV упало в цене до  $5.

Есть еще новый пакет Spotify Hulu. В этом варианте вы получаете музыкальную подписку Spotify Premium за  $10 долларов в месяц, а шестидолларовый базовый пакет от Hulu достается вам бесплатно.  Если сравнить это предложение с самой популярной подпиской от Netflix стоимостью в $13 (ее успех определяет возможность просмотра контента в HD и функция стрима сразу двух видео на разных устройствах), то выбор очевиден, в том случае, конечно, если у вас крутой телевизор HDR TV с возможностью просмотра видео в режиме 4К.

Сколько сериалов и кинофильмов нам предлагают

Netflix нигде не предоставляет официальные данные по количеству контента на своем сервисе, но в отчете за 2018 год было упомянуто, что сервис предоставляет 1569 ТВ-шоу (сериалов) и более чем 4010 фильмов. Редакция CNET запросила уточнение по количеству выложенного контента у Netflix, но на момент написания статьи не получила комментариев.

Hulu, в отличии от своего оппонента, охотней делится данными и уточнило, что на данный момент в распоряжении зрителей 85 тыс. серий ТВ-шоу, что по сравнению с 2016 годом, когда для просмотра было доступно 2900 сериалов и 2500 фильмов просто космический прирост в объеме контента.

Но важнее разнообразного количества контента совершенно разный подход обеих сервисов.  Hulu предлагает своим зрителям более привычный телевизионный контент, который привлекает из таких классических медиа как  NBC, ABC, Fox, CBS, PBS и канал Discovery.

У Netflix тоже в портфеле множество прав на трансляцию от большинства киностудий, обширный ТВ-программинг от тех же популярных каналов NBC, CBS, студии Warner Brothers и очень, очень много контента от Disney, но все-таки самым успешным конкурентным преимуществом является оригинальный контент, создаваемый сервисом собственными силами.

Не столь важно, что сериалы и фильмы появляются и исчезают со стриминговых платформ, это естественный процесс. Куда более существенным и важным для процветания сервисов является формирование своего оригинального программного продукта и четкое следование выстроенной контентной стратегии. Даже несмотря на тот факт, что некоторые шоу могут не выстрелить, и их приходиться отменять.

Что такое оригинальные программы

В этом вопросе Netflix несомненно победитель. Подбор оригинального и эксклюзивного контента на сервисе неиссякаемый бездонный сосуд. Из последних супердостижений Netflix получил премию «Оскар» за фильм «Рома», одни из самых популярных сериалов всех времен и народов «Оранжевый хит сезона», «Черное зеркало», «Очень странные дела», «Матрешка» и «Карточный домик» смотрит почти весь мир.  Одно из самых прекрасных преимуществ сервиса он позволяет зрителям стримить новые серии моментально в режиме онлайн. В отличии от ретро-подхода его оппонента Hulu, который дедовским способом выкладывает по одной серии в неделю.

Хотя, справедливости ради, Hulu тоже может похвастаться настоящими тяжеловесными хитами в своем сериальном формате мы, конечно, о «Рассказе служанки», бесспорно – одному из лучших шоу последних лет. Еще один прекрасный сериал, получивший одобрение критиков, «Убивая Еву».

Как Disney изменит Hulu

Недавно Disney приобрел долю у AT&T в стриминге Hulu means Disney, теперь конгломерату принадлежит две третьих компании. Disney намекнул, что планирует сделать из Hulu взрослую версию нового сервиса Disney Plus. Что это означает в контексте недиснеевского контента на платформе Hulu?

Вот пряма речь CEO Рэнди Фреера: «WarnerMedia останется очень ценным партнером Hulu, который предлагает зрителям сервиса лучшее из ТВ-контента, в онлайн трансляции и по запросу». Так что если вы фанат ситкома «Бруклин-9-9», у вас есть шанс пересмотреть все сезоны шоу  до конца 2019 года.

«В отличие от сервисов потоковой передачи музыки, которые почти все имеют одинаковые каталоги, потоковое видео может предлагать разный и иногда дополнительный контент. Если вы можете позволить себе и то и другое, тогда вам следует купить подписки на оба сервиса – при общей сумме $20 в месяц – это все еще относительно доступно, особенно если вы уже “обрезали” кабельное ТВ. Однако, если вам нужно выбрать только один ОТТ-сервис, тогда Netflix выигрывает, и это в основном основано на силе ее оригинального контента. Но если цена на подписку у других стриминговых сервисов будет падать все ниже, есть все шансы, что люди могут начать искать более дешевые альтернативы, и Hulu имеет все возможности, чтобы воспользоваться этим», – заканчивает свой материал автор cnet.

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редактор рубрики "Спецпроекты"