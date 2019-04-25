🤜Война титанов: Netflix или HULU

Американское онлайн-медиа CNET подробно расписало, какие варианты предложений для пользователей есть у двух главных стриминговых конкурентов. «Телекритика» выбрала для вас максимально важную информацию.

На рынке множество конкурентов, которые неистово желают подвинуть Netflix, но явным фаворитом в этой череде является Hulu. На данный момент Disney принадлежит контрольный пакет стримингового сервиса в паре с Comcast. Hulu снизил свою базовую цену и привлек музыкальных фанатов, включив в свой пакет Spotify.

Если у вас в планах упорядочить свои расходы и в идеале оставить парочку сервисов, дальше мы постараемся понять, что Hulu и Netflix нам предлагают и за какие деньги. Кстати, оба стриминговых сервиса предлагают такое количество контента, что вероятность посмотреть хотя бы половину не представляется возможным.

Что такое ежемесячный платеж

В то время как сервисы поднимают свои ежемесячные платежи, Hulu сделала обратный шаг. В начале года сервис снизил цену с $8 до $6 на свои базовые пакеты, в которые включена реклама. Пакет без рекламы остался по старой цене $12, а вот предложение с функцией Live-TV упало в цене до $5.

Есть еще новый пакет Spotify Hulu. В этом варианте вы получаете музыкальную подписку Spotify Premium за $10 долларов в месяц, а шестидолларовый базовый пакет от Hulu достается вам бесплатно. Если сравнить это предложение с самой популярной подпиской от Netflix стоимостью в $13 (ее успех определяет возможность просмотра контента в HD и функция стрима сразу двух видео на разных устройствах), то выбор очевиден, в том случае, конечно, если у вас крутой телевизор HDR TV с возможностью просмотра видео в режиме 4К.

Сколько сериалов и кинофильмов нам предлагают

Netflix нигде не предоставляет официальные данные по количеству контента на своем сервисе, но в отчете за 2018 год было упомянуто, что сервис предоставляет 1569 ТВ-шоу (сериалов) и более чем 4010 фильмов. Редакция CNET запросила уточнение по количеству выложенного контента у Netflix, но на момент написания статьи не получила комментариев.

Hulu, в отличии от своего оппонента, охотней делится данными и уточнило, что на данный момент в распоряжении зрителей 85 тыс. серий ТВ-шоу, что по сравнению с 2016 годом, когда для просмотра было доступно 2900 сериалов и 2500 фильмов – просто космический прирост в объеме контента.

Но важнее разнообразного количества контента – совершенно разный подход обеих сервисов. Hulu предлагает своим зрителям более привычный телевизионный контент, который привлекает из таких классических медиа как NBC, ABC, Fox, CBS, PBS и канал Discovery.

У Netflix тоже в портфеле множество прав на трансляцию от большинства киностудий, обширный ТВ-программинг от тех же популярных каналов NBC, CBS, студии Warner Brothers и очень, очень много контента от Disney, но все-таки самым успешным конкурентным преимуществом является оригинальный контент, создаваемый сервисом собственными силами.

Не столь важно, что сериалы и фильмы появляются и исчезают со стриминговых платформ, это естественный процесс. Куда более существенным и важным для процветания сервисов является формирование своего оригинального программного продукта и четкое следование выстроенной контентной стратегии. Даже несмотря на тот факт, что некоторые шоу могут не выстрелить, и их приходиться отменять.

Что такое оригинальные программы

В этом вопросе Netflix – несомненно победитель. Подбор оригинального и эксклюзивного контента на сервисе – неиссякаемый бездонный сосуд. Из последних супердостижений – Netflix получил премию «Оскар» за фильм «Рома», одни из самых популярных сериалов всех времен и народов «Оранжевый – хит сезона», «Черное зеркало», «Очень странные дела», «Матрешка» и «Карточный домик» смотрит почти весь мир. Одно из самых прекрасных преимуществ сервиса – он позволяет зрителям стримить новые серии моментально в режиме онлайн. В отличии от ретро-подхода его оппонента Hulu, который дедовским способом выкладывает по одной серии в неделю.

Хотя, справедливости ради, Hulu тоже может похвастаться настоящими тяжеловесными хитами в своем сериальном формате – мы, конечно, о «Рассказе служанки», бесспорно – одному из лучших шоу последних лет. Еще один прекрасный сериал, получивший одобрение критиков, – «Убивая Еву».

Как Disney изменит Hulu

Недавно Disney приобрел долю у AT&T в стриминге Hulu means Disney, теперь конгломерату принадлежит две третьих компании. Disney намекнул, что планирует сделать из Hulu взрослую версию нового сервиса Disney Plus. Что это означает в контексте недиснеевского контента на платформе Hulu?

Вот пряма речь CEO Рэнди Фреера: «WarnerMedia останется очень ценным партнером Hulu, который предлагает зрителям сервиса лучшее из ТВ-контента, в онлайн трансляции и по запросу». Так что если вы фанат ситкома «Бруклин-9-9», у вас есть шанс пересмотреть все сезоны шоу до конца 2019 года.

«В отличие от сервисов потоковой передачи музыки, которые почти все имеют одинаковые каталоги, потоковое видео может предлагать разный и иногда дополнительный контент. Если вы можете позволить себе и то и другое, тогда вам следует купить подписки на оба сервиса – при общей сумме $20 в месяц – это все еще относительно доступно, особенно если вы уже “обрезали” кабельное ТВ. Однако, если вам нужно выбрать только один ОТТ-сервис, тогда Netflix выигрывает, и это в основном основано на силе ее оригинального контента. Но если цена на подписку у других стриминговых сервисов будет падать все ниже, есть все шансы, что люди могут начать искать более дешевые альтернативы, и Hulu имеет все возможности, чтобы воспользоваться этим», – заканчивает свой материал автор cnet.