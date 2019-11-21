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Vogue International глобализируется в Vogue Global Network

от Telekritika
От Telekritika 273
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Vogue станет международной сетью контента, которая будет одинаково востребована на всех рынках.

Подразделение медиахолдинга Condé Nast Vogue International теперь будет называться Vogue Global Network. Об этом сообщил Blueprint.

Таким образом, Vogue Global Network должен стать международной сетью контента, который будет одинаково востребован на всех рынках, где представлен Vogue. 

Холли Шеклтон, перешедшая на позицию главного редактора Vogue International в апреле из i-D, останется на своем посту. Правда, теперь она будет отчитываться не перед президентом Condé Nast International Вольфгангом Блау, а перед Анной Винтур, которую в августе назначили глобальным консультантом по контенту.

Структурные изменения повлекли череду увольнений, особенно это стало ощутимо для подразделов новостей, фотографии и соцсетей. Сейчас Шеклтон расширяет команду и ищет креативного директора, директора по глобальному устойчивому развитию, заместителя редактора, фичер-редактора и бьюти-редактора. Цель – поставлять более амбициозные пакеты контента, которые привлекут больше молодой аудитории на международные сайты Vogue. 

Кроме того, в каждом локальном Vogue должен появиться отдельный редактор Vogue Global Network, который будет разрабатывать стратегию продвижения контента на местном рынке и обмениваться опытом с Шеклтон.

Ближайшая задача команды Шеклтон — перезапуск Instagram-профиля Vogue в начале 2020 года.

Фото: Unsplash

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