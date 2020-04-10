Видеоуроки готовит сборная команда каналов и продакшенов

Производством видеоуроков для проекта «Всеукраинская школа онлайн», занимается сборная команда медиаспециалистов из числа фрилансеров, сотрудников различных телеканалов и продакшен-студий. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на генерального директора директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Веронику Селегу. Проект оплачивают благотворители, которые не желают раскрывать свое участие в нем ради пиара.

«Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также «лицами» каналов СТБ, «1+1″, Новый канал, «Интер», ICTV, «Украина», студии «Квартал 95», студии «Мамахохотала», студии Patriot и других. Ими же совместно предоставлена ​​часть производственных мощностей для съемок: камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Часть аппаратуры является частной собственностью специалистов-фрилансеров», — сказала Вероника Селега.

«Всеукраинская школа онлайн» – это инициированный президентом Владимиром Зеленским совместный проект Министерства образования и науки, Офиса президента и общественной организации «Освітория». Последняя предоставила бесплатную локацию для съемок – Новопечерскую школу в Киеве. «У нас есть семь локаций, где одновременно идет запись уроков, а также работают операторы и монтажеры», — сообщила операционный директор «Освітории» Анна Сидорук.

Проект рассчитан на период карантина, который пока введен до 24 апреля (всего 420 видеоуроков), но может быть продлен. «Уже отсняты более 200 роликов, и каждый день снимаются далее. Если карантин будет продлен, команда готова к тому, чтобы на весь его период снимать и транслировать уроки», — отметила Сидорук.

Проект не приносит дохода, он не монетизируется в YouТube и не зарабатывает на трансляциях или рекламе.

Напомним, украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки транслируют уроки по 11 предметам для учащихся 5-11 классов. За каждым классом закреплен определенный телеканал.

Фото: unsplash

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