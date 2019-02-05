❗🚫 Важно знать: как работают фейковые новости

Technology Review рассказал о научной работе Ченченга Шао и его приятелей из Университета Индианы в Блумингтоне. Одними из первых эти парни систематически изучали как фальшивые новости распространяются в Twitter. И, о счастье, им удалось прорубить окно в мрачный мир fake news. Команда Шао не только поняла механизм работы фейков, более того, она прописала четкие стратегии борьбы с этой эпидемией.

Согласно первому систематическому исследованию о дезинформации в Интернете, автоматизированные учетные записи (боты) специально программируются для распространения фейк-новостей.

Фейковые новости и то, как они распространяются в социальных сетях, становятся одной из самых серьезных угроз для современного общества. В последнее время фейк-новости использовались для манипулирования фондовыми рынками, заставляли людей выбирать опасные варианты медицинского обслуживания и манипулировали выборами, включая прошлогодние президентские выборы в США.

Очевидно, что существует острая необходимость найти способ контроля распространения фейковых новостей. И это поднимает важный вопрос: как на самом деле распространяются фейки?

Речь идет о публикации новостей, которые являются ложными или вводящими в заблуждение. Это стало настолько широко распространенным, что появился ряд независимых организаций занимающихся проверкой фактов и определяющих достоверность информации в Интернете. К ним относятся snopes.com, politifact.com и factcheck.org.

Механизм работы распространения фейков изучали на реальном примере: статье «Кулинария духа: глава избирательной кампании Клинтона практикует причудливый оккультный ритуал», опубликованной конспиративным сайтом Infowars.com за четыре дня до выборов 2016 года в США.

В последнее время фейк-новости использовались для манипулирования фондовыми рынками, заставляли людей выбирать опасные варианты медицинского обслуживания и манипулировали выборами.

На этих сайтах перечислены 122 веб-сайта, которые регулярно публикуют поддельные новости. Эти поддельные новостные сайты включают infowars.com, breitbart.com, politicususa.com и theonion.com. «Мы не исключаем такой прием как сатира, потому что многие фальшивые новостные источники маркируют свой контент как сатирический, что усложняе возможность различить контент», – рассказывает Шао.

Затем Шао и его команда промониторили около 400 000 заявлений, сделанных на этих сайтах, и изучили, как они распространялись через Twitter. Для этого они собрали около 14 миллионов постов в Twitter, в которых упоминались эти заявления.

В то же время команда провела мониторинг около 15 000 историй, написанных проверяющими факты организациями, и более миллиона постов в Twitter, в которых о них упоминается. Затем команда просмотрела аккаунты, которые распространяли эту новость, собрав 200 последних твитов с каждой учетной записи. Таким образом, команда смогла изучить поведение в Twitter и выяснить, были ли аккаунты управляемы людьми или ботами.

Приняв решение о принадлежности каждого аккаунта, команда, наконец, посмотрела, как люди и боты распространяют поддельные новости и новости, проверенные фактами.

Информация гораздо чаще становится вирусной, когда она проходит через узлы с высокой степенью связанности в социальных сетях.

Для этого команда разработала две онлайн-платформы. Первая, называемая Hoaxy, отслеживает фальшивые новости, а вторая, Bolometer, определяет, является ли Twitter-акаунт управляем человеком или ботом.

Результаты этой работы очень интересны. «Аккаунты, которые активно распространяют дезинформацию, с большей вероятностью будут ботами», – говорят Шао и компания. «Социальные боты играют ключевую роль в распространении поддельных новостей».

Шао утверждает, что боты играют особенно важную роль в распространении поддельных новостей сразу после их публикации. Более того, эти боты запрограммированы на то, чтобы направлять свои твиты влиятельным пользователям. «Автоматизированные учетные записи особенно активны на ранних стадиях распространения вирусных заявлений и, как правило, ориентированы на влиятельных пользователей (лидеров мнений)» – утверждают исследователи.

Это умная стратегия. Информация гораздо чаще становится вирусной, когда она проходит через узлы с высокой степенью связанности в социальных сетях. Поэтому ориентация на этих влиятельных пользователей является ключевой. Людей можно легко одурачить с помощью автоматических учетных записей, и они могут невольно инициировать распространение фальшивых новостей (конечно, некоторые люди делают это с умом).

«Эти результаты показывают, что обуздание социальных ботов может быть эффективной стратегией для уменьшения распространения дезинформации в Интернете», – уверен Шао и команда.

Это интересный вывод, но не совсем понятно, как это можно сделать.

Одним из способов было бы запретить определенные виды социальных ботов. Но этот путь сопряжен с трудностями. Есть много социальных ботов, которые играют важную роль в распространении законной информации.

И законодательство не может преодолевать международные границы. Учитывая то, как иностранные державы манипулировали распространением фальшивых новостей, трудно понять, как это будет работать. Тем не менее, распространение поддельных новостей вызывает законное и оправданное беспокойство в обществе. И понимание того, как оно распространяется, является первым этапом борьбы с этим злом.