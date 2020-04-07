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В Украине на время карантина запустили электронную слежку за гражданами

от Telekritika
От Telekritika 406
Главная Диджитал В Украине на время карантина запустили электронную слежку за гражданами

Отказ от специального мобильного приложения приравняют к нарушению режима обсервации и самоизоляции и будут за это штрафовать.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции. Об этом сообщает «Украинская правда».

«В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения, по сути, будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить», — заявил Федоров.

Он отметил, что в настоящее время есть три целевые аудитории приложения: люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации; заболевшие и находящиеся на домашнем лечении, а также лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Напомним, в марте Freedom House опубликовала ежегодный отчет, посвященный свободе слова в мире. Украина сохранила статус «частично свободной» страны.

Фото: Unsplash

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