👨🏻‍🚀 В США выпустили AR-приложение для путешествий на Луну

При помощи смартфона каждый желающий сможет пилотировать Apollo Lander при посадке на поверхность Луны, а также проделать путешествие с самого запуска ракеты-носителя. Далее приложение позволяет пройти через портал и очутиться на лунной поверхности. А для любителей селфи есть возможность сфотографироваться в скафандре и поделиться с друзьями в Facebook и других соцсетях.

Другая часть приложения состоит из архивных видео, а также AR-вариации Национального музея воздухоплавания и астронавтики США, где можно ознакомиться с экспонатами, заметками астронавтов и послушать их разговоры.

Приложение создано в рамках кампании поддержки документального сериала Apollo Moon Shot, который вышел в честь 50-летнего юбилея высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на поверхность спутника Земли.

Фото: Universal Pictures