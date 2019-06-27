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👨🏻‍🚀 В США выпустили AR-приложение для путешествий на Луну

от Telekritika
От Telekritika 422
Главная Диджитал 👨🏻‍🚀 В США выпустили AR-приложение для путешествий на Луну

Телеканал Smithsonian Channel создал приложение дополненной реальности, которое поможет пользователям попасть на Луну и прочувствовать ощущения экипажа Apollo-11.

При помощи смартфона каждый желающий сможет пилотировать Apollo Lander при посадке на поверхность Луны, а также проделать путешествие с самого запуска ракеты-носителя. Далее приложение позволяет пройти через портал и очутиться на лунной поверхности. А для любителей селфи есть возможность сфотографироваться в скафандре и поделиться с друзьями в Facebook и других соцсетях.

Другая часть приложения состоит из архивных видео, а также AR-вариации Национального музея воздухоплавания и астронавтики США, где можно ознакомиться с экспонатами, заметками астронавтов и послушать их разговоры.

Приложение создано в рамках кампании поддержки документального сериала Apollo Moon Shot, который вышел в честь 50-летнего юбилея высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на поверхность спутника Земли.

Фото: Universal Pictures

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