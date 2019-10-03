В Киеве прошел первый питчинг стартапов «eō Бізнес-інкубатори»

В Киеве прошел демодень «eō Бізнес-інкубатори», первого проекта в рамках программы «Конкурентоспроможна економіка України», поддерживаемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Во время бизнес-питчинга украинские технологические стартапы презентовали свои проекты потенциальным инвесторам, остальные гости демодня получили возможность послушать лекции и принять участие в панельной дискуссии, на которой обсуждали вопросы финансового планирования и правильной презентации продукта.

Среди первых выпускников «eō Бізнес-інкубаторів» семь стартапов, которые презентовали бизнес-модели, разработанные для глобальных рынков.

Харьковская команда инженеров iCardy работает над устройством, которое с точностью 99% обнаруживает аритмию миокарда, что помогает выявить инфаркт на ранней стадии. Стартап BIOsens придумал точную систему, которая за 25 минут может выявить микротоксины в урожае непосредственно на поле. Comin Systems помогает увеличить онлайн-продажи с помощью импульсивных покупок, трансформируя обычных читателей блога в покупателей. А стартап Spokk предлагает сильно облегчить процесс страхования с помощью удобного приложения, в котором будет даже функция медстраховки для домашних питомцев и возможность моментально получить по этой страховке деньги. Рекрутмент-платформа Nuwork сокращает процесс найма сотрудников в корпоративной сфере в сегменте НoReCa. Процесс будет занимать 10 минут вместо 28 часов. Pytag – торговая площадка для фермеров и зерновых трейдеров, а FiTech придумали специальный материал, который поможет улучшить анализ загрязненности воздуха в газовых сенсорах.

Перед тем как попасть в финал питчинга, стартапы на протяжении 4 месяцев рассматривали иностранные инвесторы. В результате этой презентации один из участников получит возможность присоединиться к американскому медицинскому инкубатору. На данный момент два стартапа проходят этап переговоров с израильскими инвесторами, еще две идеи заинтересовали американских инвесторов. Уильям Б. Тейлор, временный поверенный в делах посольства США в Украине, отметил: «В США бизнес-инкубаторы играют ключевую роль в развитии стартапов. Поэтому мы всячески содействуем программе технологичных стартапов в Украине».

Фото: программа USAID «Конкурентоспроможна економіка України», photo by «USAID Competitive Economy Program»

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