В Google минимальная зарплата составляет $15 в час
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В Google минимальная зарплата составляет $15 в час

от Telekritika
От Telekritika 15
Главная Интернет В Google минимальная зарплата составляет $15 в час

Издание The Hill сообщило, что минимальная зарплата сотрудников компании составляет $15 в час.

Во вторник, 2 апреля, вице-президент поискового гиганта Эйлин Нотон (Eileen Naughton) в служебной записке сообщила сотрудникам, что Google потребует полного пакета льгот для сотрудников, работающих по контракту, к 2020 году. К льготам будут относиться комплексное медицинское обслуживание, оплачиваемый 12-тинедельный отпуск по уходу за ребенком, минимум 8 дней отпуска по болезни и минимальная заработная плата в размере $15/час.

Такое решение было принято после того, как группа из 915 работников Google подписали петицию с требованием равного отношения к временным работникам и подрядчикам компании. Эти люди занимают в Google 122 000 должностей.

Как сообщает издание, в течение многих лет сотрудники компании были обеспокоены тем, что они получают более низкую зарплату и меньше льгот, чем штатные сотрудники.

Google введет новые стандарты сначала в США, так как в других странах, в которых работает компания, действует специальное законодательство, касающееся оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и других льгот.

Планируется, что Google обратится к «поставщикам» - компаниям, которые нанимают временных работников и подрядчиков, до января, чтобы установить требования к минимальной заработной плате. Представитель Google заявил, что до 2022 года поставщики будут предоставлять комплексные льготы в области здравоохранения.

«Если люди не соблюдут стандарты к установленному сроку, необходимо будет принимать деловые решения, и тогда нам нужно будет продолжать бесконтрольный аудит наших поставщиков, чтобы убедиться, что люди все еще соответствуют этим стандартам», - сообщила пресс-секретарь.

Помимо этого, ежегодно компания обязана компенсировать  $5 000 в год, сотрудникам, которые хотят получить новые навыки и пройти курсы.

Фото: Getty Images

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