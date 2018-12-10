В Facebook ни намека на секс

Facebook обновил правила в разделе «Сексуальное домогательство». Отныне в социальной сети запрещены записи сексуального характера, с сексуальным подтекстом, которые могут расцениваться как домогательство.

Сексуальный сленг, интимные разговоры, публикация рисунков обнаженного тела даже в личной переписке в Messenger не пройдут мимо зоркого взгляда модераторов Facebook.

Пользователи соцсетей восприняли такое новшество не особо радостно, ведь оно может негативно сказаться на демографической ситуации и сексуальном воспитании человечества.

Например, автор Telegram-канала «Могучий Сноб» спрашивает: «Всегда знал, что в какой-то момент роботы запретят размножаться и человечество вымрет, но где знакомиться-то теперь, на улицу выходить?»

Не о таких социальных сетях мы мечтали.

В то же время автор Telegram-канала Lasombra также возмущается новой политикой Facebook: «Как известно, секс-просвет снижает риски нежелательных беременностей, болезней и других проблем. А замалчивание темы секса — повышает. Получается, сейчас Facebook собственными руками душит право людей на информацию о сексе, то есть прямо вредит здоровью и счастью людей. Не о таких социальных сетях мы мечтали».

Свою контрсексуальную политику создатели Facebook объясняют тем, что в определенных регионах из-за особенностей культуры выражения сексуального характера могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом.

Социальная сеть Facebook – не единственная, кто ведет борьбу против секса на своих страницах. С 17 декабря Tumblr будет удалять изображения процесса полового акта, женских сосков и человеческих гениталий.

Ну что ж, «Телекритике» есть что сказать по поводу новостей Facebook, но сегодня мы оставим свое мнение при себе.