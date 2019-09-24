Украинская аудитория в Facebook и Instagram растет, среди пользователей преобладают женщины

Рекламное агентство PlusOne провело исследование, в котором изучило особенности украинской аудитории в Facebook и Instagram. По его результатам, соцсети продолжают наращивать свою аудиторию в Украине. В начале осени 2019 года рекламные инструменты Facebook смогли охватить 18 млн уникальных пользователей. Несмотря на деактивацию 1 млн фейковых аккаунтов, аудитория продолжает расти.

У Instagram больше пользователей среди аудитории до 30 лет, чем у Facebook. Количество пользователей Instagram снижается начиная с 26-летних, а Facebook – с 32-летних.

В украинском Facebook преобладает женская аудитория, которая составляет более 61%, или 7,6 млн, пользователей. Мужчин зарегистрировано 4,9 млн, это примерно 39%. Больше всего, как мужчин, так и женщин, зарегистрировано в возрасте от 29 до 35 лет.

В Instagram гендерное соотношение аналогичное, при несколько меньших цифрах: мужчин – 4,1 млн, женщин – 6,3 млн. Однако возрастные особенности аудитории другие. Среди обоих полов Instagram больше всего популярен у 19-летних, а также в 25–26 лет.

Украинская аудитория Facebook имеет более высокие показатели активности, чем средние по миру. Украинцы гораздо охотнее взаимодействуют с рекламными объявлениями и сообщениями, которые продвигаются рекламными инструментами. В среднем за 30 дней украинец кликает на 18 рекламных постов

Фото: PlusOne, Unsplash

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