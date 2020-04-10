Украинцам предлагают поучаствовать в проекте «Градус здоровья Украины. Обратная связь»

«Медиа Группа Украина» и исследовательская компания Gradus Research запускают проект «Градус здоровья Украины. Обратная связь». Об это сообщает пресс-служба медиагруппы. Задача проекта – при участии граждан проводить мониторинг состояния здоровья и общественных настроений украинцев для оперативного информирования общества, государства и медиков.

«Это исследование с глубокой социальной миссией – оперативно и регулярно информировать о реальном положении вещей, чтобы максимально быстро реагировать и адаптироваться к сложной ситуации, в которой мы все оказались», — говорит Татьяна Никитина, директор департамента аналитики телеканала «Украина».

Исследование будет панельным, то есть опрашивать собираются одних и тех же людей. Это позволит не только оценить динамику изменений состояния здоровья, настроения, экономической ситуации, но и исследовать причины изменений, выявить факторы влияния.

Принять участие в исследовании может каждый, у кого есть смартфон.

Для этого нужно установить мобильное приложение Gradus, заполнить базовую анкету и участвовать в регулярных опросах. Евгения Близнюк, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research, пояснила, что сбор информации в мобильном приложении позволяет сократить время на ее анализ, что, в свою очередь ускорит время реакции.

Опросы будут проходить регулярно – две волны в неделю. На первом этапе при регистрации в мобильном приложении каждый респондент заполнит базовую социально-демографическую информацию о себе и своей семье (опросы остаются строго анонимными и конфиденциальными, поскольку такая информация не будет содержать персональные данные). Далее регулярные опросы будут содержать два блока вопросов.

Блок постоянных вопросов, например, о состоянии здоровья, эмоциональном состоянии, соблюдении карантина, финансовом положении – позволит отслеживать динамику в течение всего карантина. С помощью сменного блока вопросов будет отслеживаться реакция украинцев на события и ситуации, которые возникнут уже в течение всего карантинного периода.

Результаты опросов в полном объеме будут доступны на сайте «СегодняUA», сайте канала «Украина» и на сайте исследовательской компании Gradus Research.

Напомним, ранее американские аналитические компании предоставили данные о том, как изменилось поведение интернет-аудитории в период карантина.

Фото: «Медиа Группа Украина»

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