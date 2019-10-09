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Twitter передал данные о пользователях рекламодателям

от Telekritika
От Telekritika 169
Главная Диджитал Twitter передал данные о пользователях рекламодателям

Аналогичная ситуация произошла в прошлом году с Facebook, за что компанию оштрафовали на $5 млрд

Twitter использовал номера телефонов и адреса электронной почты, предоставленные пользователями соцсети для показа таргет-рекламы. Об этом сообщает TechCrunch. При этом Twitter заявил, что не знает, сколько пользователей пострадало.

Проблему выявили с помощью списка пользователей для рассылки таргетированной рекламы. Благодаря ему разработчили заметили, что данные в списке были идентичны с данными пользователей Twitter.

Напомним, в прошлом году Facebook также использовал номера телефонов пользователей и адреса электронной почты для таргет-рекламы. Из-за этого инцидента Федеральная торговая комиссия оштрафовала соцсеть на $5 млрд.

Twitter, со своей стороны, заявил, что случай с рекламой был «ошибкой» и принес извинения.

Это не первое из нарушений безопасности Twitter. В прошлом году компания признала, что хранит пароли в незашифрованном виде и подтвердила утечку данных о местонахождении пользователей в мае 2019-го.

Фото: Unsplash

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