⛔ Студент из Лондона получил 6 лет за шантаж в сети

Зейн Кайзер, 24-летний студент из Лондона, был заключен в тюрьму на шесть лет и пять месяцев за участие в атаке вымогателей, требующих у любителей порно деньги в качестве выкупа, сообщает BBC News. В результате мошенничества Кайзер заработал как минимум 700 тыс. фунтов стерлингов ($914 тыс.), хотя Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) считает, что его фактические доходы могли исчисляться миллионами.

Работая в рамках русскоязычной организованной преступной группы, Кайзер действовал как представитель легальной компании, стремящейся купить рекламное место на зарегистрированных порнографических сайтах.

Их рекламные объявления перенаправляли пользователей на сайты, содержащие вредоносные программы, которые блокировали компьютер жертвы и размещали сообщения якобы от правоохранительных органов. В этих сообщениях утверждалось, что зафиксирован компромат на жертву с помощью веб-камеры и требовался выкуп в размере от 300 до $1000, чтобы разблокировать компьютер. NCA обнаружило 700 тыс. фунтов стерлингов прибыли Кайзера, но его сеть, как предполагают, заработала в общей сложности 4 миллиона фунтов стерлингов, принимая во внимание суммы денег, отмытые на криптовалютных платформах.

NCA подсчитало, что его рекламные объявления появлялись ежемесячно на 21 миллионе веб-страниц, только в июле 2014 года Кайзер заработал 11 тыс. фунтов стерлингов в 20 разных странах.

В атаках использовался Angler Exploit Kit, мощный вредоносный код, разработанный и управляемый одним из его российских партнеров, с которым Кайзер разделил прибыль. Angler использовался, чтобы вставлять вредоносное ПО Reveton, отвечающее за блокировку браузера в компьютер жертвы.

Кайзера в конечном итоге поймали в июле 2014 года после того, как одно из рекламных агентств, которое он использовал для размещения рекламы, сообщило о нем в полицию

Кайзера в конечном итоге поймали в июле 2014 года после того, как одно из рекламных агентств, которое он использовал для размещения рекламы, сообщило о нем в полицию. Это случилось после того, как он провел DDoS-атаку на компанию, заявив: «Мы можем вместе зарабатывать серьезные деньги. Будет по-моему или не будет никак. K!NG вернулся». По оценкам, в результате атаки компания понесла убытки в размере 500 тыс. фунтов стерлингов и позже заявила о нем в полицию.

NCA сообщает, что Кайзер продолжал вести активную работу даже после его ареста в 2014 году. После того, как в конце 2017 года его арестовали, Birmingham Mail сообщила, что его больничный Wi-Fi использовался для доступа к сайтам онлайн-рекламы для продолжения преступной деятельности. NCA утверждает, что его незаконная деятельность продолжалась до декабря 2018 года.

Первоначально заявив, что его самого взломали, Кайзер в конечном итоге признал себя виновным по 11 обвинениям, включая шантаж, мошенничество, отмывание денег и неправомерное использование компьютера.