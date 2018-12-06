Случайная ошибка Google стоимостью $10 млн
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Случайная ошибка Google стоимостью $10 млн

от Telekritika
От Telekritika 63
Главная Интернет Случайная ошибка Google стоимостью $10 млн

Сотрудник Google по неосторожности запустил баннерную рекламу на $10 млн.

Как сообщает Financial Times, желтый баннер цифрового гиганта размещался на американских медиаплощадках в течение 45 минут. Один из сотрудников, нажав не на ту кнопку в системе Google AdX, закупающей баннерную рекламу в режиме реального времени, лишил компанию очень внушительной суммы.

Google официально не сообщает во сколько обошелся этот «промах», но источники Financial Times называют цифру в $10 млн. После такого факапа в Google принялись разрабатывать меры для предотвращения таких ошибок.

На ошибках, конечно же, учатся, но иногда они ой как дорого обходятся.

Фото: Google

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