Случайная ошибка Google стоимостью $10 млн

Как сообщает Financial Times, желтый баннер цифрового гиганта размещался на американских медиаплощадках в течение 45 минут. Один из сотрудников, нажав не на ту кнопку в системе Google AdX, закупающей баннерную рекламу в режиме реального времени, лишил компанию очень внушительной суммы.

Google официально не сообщает во сколько обошелся этот «промах», но источники Financial Times называют цифру в $10 млн. После такого факапа в Google принялись разрабатывать меры для предотвращения таких ошибок.

На ошибках, конечно же, учатся, но иногда они ой как дорого обходятся.

Фото: Google