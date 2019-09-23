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Сайты с дезинформацией зарабатывают $235 млн в год – исследование

от Telekritika
От Telekritika 595
Главная Диджитал Сайты с дезинформацией зарабатывают $235 млн в год – исследование

Финансируют сайты с фейками рекламные агентства, работающие на известные бренды.

Ежегодно 20 000 сайтов с дезинформацией зарабатывают $235 млн. Финансы поступают от рекламных агентств известных брендов, покупающих рекламу онлайн. Среди них такие компании, как Audi, Honda, American Airlines, OfficeMax и другие. Об этом сообщает Global Disinformation Index согласно своей базе данных.

Согласно исследованию, это происходит потому, что онлайн-реклама в основном публикуется «программно». То есть каждый раз, когда загружается веб-страница, происходит мгновенный аукцион, чтобы продать рекламное место по самой высокой цене.

Сообщается, что благодаря такой рекламе проще попасть в свою целевую аудиторию. При этом бренды не имеют достаточно информации, на каких сайтах публикуются объявления.

По результатам исследования, поисковик Google обслуживает 70% дезинформационных сайтов и снабжает их 37% дохода. Второй по значимости – AppNexus, он обслуживает 8% фейковых ресурсов и обеспечивает 25% заработка. Другие крупные игроки, финансирующие дезинформационные платформы – это Amazon, Criteo, OpenX, The Rubicon Project и The Trade Desk.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что Google выступил против фейков.

Фото: Unsplash

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