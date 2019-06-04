👫 Роскомнадзор решил подглядывать за гражданами в Tinder

Этот реестр создан согласно закону Российской Федерации «О противодействии терроризму», который гласит, что сайты из списка обязаны в течение полугода собирать личные данные пользователей, а также их переписку и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

В реестр внесены наименования 175 компаний, в числе которых популярные мессенджеры, социальные сети и интернет-ресурсы, например Telegram, «ВКонтакте», 2ch, Сбербанк, Mail.Ru Group, Opera.

Соцсети, как всегда, отреагировали на действия Роскомнадзора мемами:

Роскомнадзор внес Tinder в реестр распространителей информации и обязал сотрудничать с российскими спецслужбами pic.twitter.com/7wHW7T0JHk — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) June 3, 2019

Роскомнадзор обязал Tinder рассказывать ФСБ, кто кого свайпает. Не шутка! Рассказываем подробнее: https://t.co/5f0Ms6mxwO pic.twitter.com/R4HvnObu51 — 59.RU (@59ru) June 3, 2019

РКН не замедлил с ответом:

⚡ Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации. Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения. #Роскомнадзор #Tinder pic.twitter.com/LPOGvruC2g — Роскомнадзор (@roscomnadzor) June 3, 2019

Напомним, Роскомнадзор уже более года пытается заблокировать мессенджер Telegram.

Фото: Getty Images