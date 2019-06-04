👫 Роскомнадзор решил подглядывать за гражданами в Tinder
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👫 Роскомнадзор решил подглядывать за гражданами в Tinder

от Telekritika
От Telekritika 73
Главная Интернет 👫 Роскомнадзор решил подглядывать за гражданами в Tinder

Роскомнадзор внес приложение для знакомств в реестр распространителей информации. Теперь Tinder будет обязан предоставлять личные данные пользователей по требованию правоохранительных органов.

Этот реестр создан согласно закону Российской Федерации «О противодействии терроризму», который гласит, что сайты из списка обязаны в течение полугода собирать личные данные пользователей, а также их переписку и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

В реестр внесены наименования 175 компаний, в числе которых популярные мессенджеры, социальные сети и интернет-ресурсы, например Telegram, «ВКонтакте», 2ch, Сбербанк, Mail.Ru Group, Opera.

Соцсети, как всегда, отреагировали на действия Роскомнадзора мемами:

РКН не замедлил с ответом:

Напомним, Роскомнадзор уже более года пытается заблокировать мессенджер Telegram.

Фото: Getty Images

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