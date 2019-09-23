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Reuters вступает в коллаборацию с Amazon

от Telekritika
От Telekritika 481
Главная Диджитал Reuters вступает в коллаборацию с Amazon

Цель коллаборации – распространять надежный новостной контент, чтобы голосовой помощник от Amazon точнее отвечал на вопросы пользователей.

Международное агентство новостей Reuters 23 сентября  анонсировало, что вступает в сотрудничество с Amazon. Цель коллаборации – распространять надежный новостной контент, чтобы Alexa точнее отвечала на вопросы пользователей. Об этом сообщается на официальном сайте Reuters.

Для этого Reuters публикует в голосовом помощнике от Amazon – Alexa примерно 45 000 материалов, написанных 2500 журналистами по всему миру. Новости будут включать в себя разные темы, в том числе последние новости, бизнес, политику, спорт и даже развлечения.

«Мы рады работать с Amazon над этим проектом. Новости Reuters освещают реальный мир в режиме реального времени, предоставляя надежный источник, который помогает людям и машинам принимать обоснованные решения», – комментирует президент агентства Майкл Фриденберг.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что агентство Reuters получит рекордное финансирование.

Фото: Unsplash

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