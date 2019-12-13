Расходы на рекламу в Instagram Stories выросли на 70% за 2019 год

Согласно отчету по тенденциям Socialbakers за третий квартал, расходы на рекламу в Instagram Stories выросли почти на 70% за год, а Facebook Stories за тот же период увеличились лишь на 3%. Об этом пишет Mediapost.

Согласно подсчетам Socialbakers, благодаря растущей популярности среди брендов, Instagram Stories теперь составляют примерно 10% всех рекламных доходов для их материнской компании Facebook.

В частности, с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года, расходы на рекламу в основной ленте Instagram выросли с 18% до 21% от общей доли расходов. Тем не менее, по данным маркетинговой компании, большая часть инвестиций в рекламу — 62,3% — по-прежнему направляется в основной канал Facebook.

Тем временем, социальная коммерция продолжает становиться основной тенденцией, поскольку бренды предлагают больше возможностей для покупки продуктов непосредственно из Instagram, Facebook и других платформ. По сравнению со вторым кварталом, электронная торговля выросла на 118,3% в Instagram и на 91,4% в Facebook.

«Наши данные показывают, что объем контента, связанного с покупками, быстро растет в социальных сетях, и платформы реагируют на это добавлением новых функций электронной коммерции», — отмечает Ювал Бен-Ицхак, генеральный директор Socialbakers.

Например, Instagram начал предлагать оформление покупок в приложении уже в начале этого года.

В Instagram электронная торговля в настоящее время составляет 15,8% от общего числа взаимодействий на платформе, что на 13,7% больше, чем во втором квартале года. В Facebook электронная торговля остается высшей категорией — в третьем квартале этого года она увеличилась до 17,8% взаимодействий.

Напомним, средняя стоимость одного рекламного поста в соцсетях начала резко расти с 2014 года. Что касается цены за пост в Instagram, то она выросла на 44% только с 2018 по 2019 год.

Фото: pexels

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!