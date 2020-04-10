Quibi получил 300 тысяч загрузок в первый день запуска

В первый день запуска стриминговый сервис Quibi получил 300 тыс. загрузок и занял 3-е место в App Store, передает techcrunch.com.

Согласно предварительным данным аналитической компании Sensor Tower, приложение было загружено более 300 тыс. раз в день запуска — 6 апреля 2020 года. В результате, оно стало приложением № 3 в Apple App Store. Однако в Google Play Quibi занимает лишь 29-ое место.

Такая популярность среди пользователей iOS-устройств объясняется тем, что новый стриминг активно рекламировался в App Store.

А пальму первенства удерживает Disney+, получивший в первый день запуска, 12 ноября 2019 года, 4 млн загрузок. Однако тут стоит отметить, что данные по загрузкам Disney+ аналитики получили по аудиториям США и Канады, потому как сервис запускался в этих двух странах одновременно, тогда как Quibi и HBO Now (день запуска — 15 апреля 2015 года) на момент старта были доступны только жителям США.

Эксперты говорят, что проанализируют количество загрузок нового игрока рынка еще раз — по истечении 90-дневного тестового периода, когда доступ к платформе будет бесплатным.

Напомним: ранее стало известно, какой контент будет транслировать новичок.

Фото: Quibi

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