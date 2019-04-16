💄Pinterest – самая быстрорастущая платформа онлайн-шопинга

Бетани Бирон из Vogue Business составила краткий гид, почему Pinterest все больше интересует фешн и бьюти-бренды и почему всем нам стоит серьезно отнестись к новости о выходе Pinterest на IPO.

IPO (Initial Public Offering) – первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц.

Если вы не следили за историей платформы – в конце февраля 2018 года компания подала заявку на IPO, и ее оценили в 12 миллиардов долларов. На тот момент количество пользователей у Pinterest составляло 250 миллионов.

Ключевые моменты, почему Pinterest может стать очень перспективной платформой для e-commerce:

В четвертом квартале 2018 был заявлен рост прибыли, несмотря на потерю $63 миллионов в течении прошедшего года. Реклама – главный источник прибыли, по заявлениям компании, продажи возросли почти в два раза по сравнению с 2016 годом.

Компания видит огромный потенциал в преобразовании в платформу для шопинга. Очень многие пользователи признаются, что Pinterest помогает им найти идеи для шопинга и вдохновение. Делая «пины» и сохраняя себе понравившиеся товары и бренды, они получают больше удовольствия, чем просматривая рекламные уведомления. Такой потребительский опыт оказывается полезней рекламы.

Многие фешн и бьюти-бренды пока не оценили перспективности выхода Pinterest на IPO, но показатели ROI (rate of investment – эффективность от рекламной кампании) могут быть очень высокими, особенно для средних и небольших брендов. По данным компании, 97% из 1000 топ-запросов не брендированы. Pinterest разрабатывает пользовательский функционал для планирования и внедрения рекламных кампаний, что крайне важно для маленьких рекламодателей с очень небольшим бюджетом.

В этом месяце Pinterest попадет в листинг New York Stock Exchange на оценку в $11,3 миллиарда. Компания одной из последних среди «единорогов» вышла на биржу среди Tech-компаний. Но в отличии от других претендентов с заявленными убытками Pinterest заявил о прибыльности в 2018 году.

Pinterest смог прийти к успеху благодаря привлечению рекламодателей, что является главным источником дохода для платформы. Компания заявила в 2018 году о $755,9 миллиона дохода от продажи рекламы, что вдвое больше по сравнению с 2016 годом

Pinterest смог прийти к успеху благодаря привлечению рекламодателей, что является главным источником дохода для платформы. Компания заявила в 2018 году о $755,9 миллиона дохода от продажи рекламы, что вдвое больше по сравнению с 2016 годом ($300 миллионов). Несмотря на то что Pinterest не может похвалиться большими контрактами с крупными мировыми брендами, в 2016 году ресурс был признан самой большой бьюти-платформой в интернете.

Венди Зомнир, одна из создательниц суперуспешного мейкап-бренда Urban Decay (сейчас он входит в концерн L’Oréal ), признала, что Pinterest – самая быстрорастущая социальная сеть для бренда, обгоняющая показатели Facebook и Instagram. В феврале Urban Decay запустили собственный аккаунт в Pinterest с рекламной кампанией для линейки мейкапа Naked Reloaded. Кампания показала самый большой показатель вовлечения cреди всего портфолио брендов L’Oréal за прошедшие 12 месяцев.

Pinerest видит для себя огромную перспективу в переориентации в шопинг-платформу. За последние 2 года платформа разработала и внедрила множество инструментов, чтобы стимулировать продажи для своих рекламодателей – как для брендов, так и для мелкого ритейла. В прошлом году в списки была добавлена опция «Рекомендуемые продукты», а также пины (закладки) с функцией немедленной онлайн-покупки. Помимо возможности покупки, пользователь видит актуальную цену товара, всю необходимую информацию и полный каталог. Кстати, платформе удалось уговорить такие бренды, как Levi’s и Rothy’s загрузить полный каталог товаров.