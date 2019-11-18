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PayPal прекратила сотрудничество с PornHub

от Telekritika
От Telekritika 374
Главная Диджитал PayPal прекратила сотрудничество с PornHub

По данным платежной системы, PornHub совершал несогласованные транзакции.

Электронная платежная система PayPal заявила, что прекратила поддержку платежей PornHub после того, как обнаружила, что веб-сайт совершал несогласованные платежи. Об этом сообщил Reuters.

«После проверки мы обнаружили, что PornHub осуществил определенные бизнес-платежи через PayPal без нашего разрешения. Мы приняли меры, чтобы эти транзакции не происходили», — говорится в сообщении PayPal.

PornHub, принадлежащий компании MindGeek со штаб-квартирой в Люксембурге, заявил, что «был опустошен решением PayPal прекратить выплаты более чем ста тысячам моделей, которые полагаются на них как на источник средств к существованию».

MindGeek пока не прокомментировала данную ситуацию.

Напомним, ранее Кэролайн Шпигель, сестра основателя Snapchat, запустила Pornhub для миллениалов – Quinn.

Фото: Unsplash

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