PayPal прекратила сотрудничество с PornHub

Электронная платежная система PayPal заявила, что прекратила поддержку платежей PornHub после того, как обнаружила, что веб-сайт совершал несогласованные платежи. Об этом сообщил Reuters.

«После проверки мы обнаружили, что PornHub осуществил определенные бизнес-платежи через PayPal без нашего разрешения. Мы приняли меры, чтобы эти транзакции не происходили», — говорится в сообщении PayPal.

PornHub, принадлежащий компании MindGeek со штаб-квартирой в Люксембурге, заявил, что «был опустошен решением PayPal прекратить выплаты более чем ста тысячам моделей, которые полагаются на них как на источник средств к существованию».

MindGeek пока не прокомментировала данную ситуацию.

Напомним, ранее Кэролайн Шпигель, сестра основателя Snapchat, запустила Pornhub для миллениалов – Quinn.

Фото: Unsplash

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