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OpenNews запустил проект по проверке данных о COVID-19

от Telekritika
От Telekritika 432
Главная Диджитал OpenNews запустил проект по проверке данных о COVID-19

Проект ориентирован на локальные медиа.

OpenNews анонсировали запуск проекта Peer Data Review, призванного объединить журналистов мировых медиа, пишущих о пандемии, сообщает niemanlab.org. Он ориентирован на те СМИ, которые освещают тему COVID-19 в своих странах и регионах и нуждаются в большем количестве информации, а также в ее проверке на подлинность.

В OpenNews увидели проблему — региональная пресса нуждается в помощи относительно проверки поступающей информации о коронавирусе. Так пришла идея создания проекта, объединяющего журналистов со всего мира, которые могли бы помочь друг другу.

Работает это просто: нужно зарегистрироваться на сайте Peer Data Review, описать проект, над которым вы работаете и указать, в какой именно помощи вы нуждаетесь (определение подлинности информации, недостаток экспертных мнений по коронавирусу, сложности с поиском любого рода информации, связанной с пандемией, нахождение первоисточников, выбор тем для спецпроекта и пр.). Эксперты OpenNews подберут и назначат вам менторов, передадут ваши пожелания, а те, в свою очередь, свяжутся с вами и проконсультируют по всем волнующим вас вопросам. На беседу с менторами будет выделяться не более часа. Организаторы также гарантируют, что разговоры будут индивидуальными и конфиденциальными.

После того, как вы получите консультацию/помощь, кураторы из OpenNews свяжутся с вами для того, чтобы получить фидбек, был ли разговор с ментором вам полезен или нет. Если нет, вам подберут другого специалиста.

Напомним: ранее стало известно, что, Slack интегрировал в свое приложение аудиозвонки Zoom, Microsoft Teams и других мессенджеров, чтобы упростить общение пользователей во время карантина.

Фото: unsplash

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