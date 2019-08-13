Новый тип селебрити – актер дубляжа на Netflix

«Побочным эффектом бума дубляжа стало появление нового типа звезд – актеров дубляжа Netflix. Изабель Кунья, которая озвучивала Одиннадцать в исполнении Милли Бобби Браун из “Очень странных дел” для бразильского Netflix, заработала популярность в YouTube, рассказывая о своей профессии 24 тысячам подписчиков», – пишет The Hollywood Reporter.

Netflix задает неожиданный тренд в дубляже, потому что в США эта техника издавна ассоциировалась с дешевым экспортным кино вроде азиатских фильмов о боевых искусствах или спагетти-вестернов.

Однако данные компании свидетельствуют, что дублированные версии шоу популярнее, чем версии с субтитрами. Рост инвестиций Netflix в дубляж увеличился с 25% до 35%. Для того, чтобы обеспечить потребность подписчиков в переозвученных сериалах, компания задействует 125 офисов по всему миру. Еще два года назад озвучка производилась на 24 языка, но на сегодняшний день Netflix предлагает уже 31.

«Раньше дублировались только детские фильмы, а теперь – практически все. Этого требует аудитория», – говорит Фабио Нуньес, топ-менеджер бразильской студии локализации Delart, которая занималась дубляжом всех серий «Очень странных дел» и «Нарко» на португальский.

Одни из самых больших проблем для такого производства – логистика и возможные утечки спойлеров. «К счастью, инфраструктура Netflix хорошо защищена от этого. У компании есть несколько отдельных подразделений, сосредоточенных именно на инновациях в сфере дубляжа и поисках самых современных и безопасных решений по локализации. Режиссер дубляжа в Германии может воспользоваться безопасным сервером Netflix в режиме реального времени, чтобы свериться с роликами из сериала и загрузить нужную запись того или иного персонажа. До сих пор ни одной крупной утечки не случалось», – пишет THR.

Напомним, что недавно собственный аналог Netflix появился в КНДР.

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела», Netflix