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Новый стриминговый сервис бесплатно покажет независимое кино

от Telekritika
От Telekritika 600
Главная Диджитал Новый стриминговый сервис бесплатно покажет независимое кино

В Британии запустился сервис Film Ahoy, на котором можно смотреть инди-фильмы бесплатно, но с рекламой, или за £1 ($1,25) без рекламы.

Новичок на рынке VOD не зря делает акцент на независимых фильмах. За Film Ahoy стоит британский кинематографист Дин Фишер, сценарист триллера «Интервью с убийцей» (2012), снятого за 18 дней со скромным бюджетом и ставшего локальным хитом. Платформа должна была запуститься еще в 2017 году, но старт был отложен из-за технических трудностей. Об этом сообщает Variety.

Film Ahoy стартовал с 200 фильмами; в наличии преимущественно жанровые ленты – от комедий до хоррора. Помимо картин самого Фишера, на сервисе представлен боевик с Брюсом Ли «Супер дракон», «Городские крысы» Стива Келли, боксерская драма «Человек внутри» и другие.

По словам создателя сервиса, на рынке не хватает моделей стриминговых платформ, которые существуют за счет рекламы. «Сейчас столько стриминговых сервисов, что неизвестно, какие из них выживут. Модель AVOD (видео по требованию с рекламой – Ред.) может быть альтернативой для подписных форматов. Есть масса доступных сервисов, но есть и люди, которые не могут себе позволить никакую подписку», – поясняет Фишер. Его цель – добиться показателя в 1 миллион просмотров в месяц за первый год работы сервиса.

Ранее «Телекритика» рассказывала, как и зачем бренды плодят собственные стриминговые сервисы.

Фото: кадр из фильма «Интервью с убийцей», Film Ahoy

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