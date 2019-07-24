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Netflix запускает дешевую подписку для смартфонов

от Telekritika
От Telekritika 630
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Netflix запускает в Индии тарифный план только для мобильных устройств и планшетов. Подписка будет стоить меньше $3 в месяц.

Сегодня Netflix запускает мобильную версию своего потокового сервиса в Индии. Дешевый тариф будет стоить $2,8 в месяц, он подразумевает использование на одном мобильном устройстве с разрешением 480p. Об этом пишет The Verge

В компании надеются, что новинка приведет к росту на важном рынке. «Наши подписчики в Индии смотрят на своих мобильных устройствах больше, чем подписчики в других странах мира, и им нравится скачивать наши шоу и фильмы, – говорит Аджай Арора, директор по инновациям продуктов в Netflix. – Мы считаем, что этот новый тариф сделает Netflix еще более доступным и подойдет людям, которые любят смотреть на своих смартфонах и планшетах – как в дороге, так и дома».

Также в Netflix намекнули, что будут тестировать сервис и в других странах, чтобы он мог расширяться в будущем. Об этом стало известно через несколько дней после того, как в компании объявил, что в третьем квартале будет запущена услуга только для мобильных устройств.

Нет сведений о том, что Netflix запустит аналогичный тариф в США, но если рост числа подписчиков продолжит замедляться, то компания может быть вынуждена искать аналогичные способы удержать людей на своем потоковом сервисе.

На прошлой неделе появилась информация, что за второй квартал Netflix увеличил количество подписчиков всего на 2,7 млн, что составило половину от ожидаемого результата. Акции компании продолжат падать, что свидетельствует об общем замедлении темпов роста компании.

На днях «Телекритика» писала, что iFlix – азиатский конкурент Netflix – за полгода привлек 8 млн подписчиков.

Фото: The Verge

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