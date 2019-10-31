АналитикаДиджитал

Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка

от Telekritika
От Telekritika 194
Главная ДиджиталАналитика Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка

Выдержки из отчета.

В конце октября 2019 года компания Isobar Ukraine опубликовала обзор украинского медиарынка
«Українські digital-подвиги, або Наскільки «оцифровані» українці?».  Предлагаем вашему вниманию выдержки из отчета, позволяющие узнать, с кого стоит брать пример в украинском e-commerce, как делятся рекламные бюджеты и почему постоянные изменения – это единственная стабильная вещь.

«Из года в год наша команда стратегов выискивает, накапливает и анализирует огромное количество данных об Украине и мире, чтобы предоставить важнейшие выводы в одном удобном отчете. Проанализировав полученные данные можно с уверенностью сказать:

  1. Постоянные изменения неизбежны. Это и есть стабильность, на которую можно рассчитывать.
  2. Как и в остальном мире, в Украине огромными темпами растет влияние «цифровых сущностей»: использование смартфонов, онлайн-покупки, бесконтактные транзакции. И по некоторым критериям Украина находится в списке мировых лидеров (например, по темпам роста рекламных инвестиций в digital среди европейских стран).

Возможно, это звучит довольно очевидно. Но мы верим, что каждый найдет в нашем отчете то, что поможет откалибровать его картину мира относительно реального положения вещей», — комментирует Ярослав Огоцкий, стратегический директор Isobar Ukraine.

Медиазатраты на диджитал в Украине по итогам 2018 года составили 480 млн евро, что позволило нашей стране войти в 20-ку лидеров, продемонстрировав хороший рост.

Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка

Пальма первенства у интернета. Это подтверждают и данные прогноза рекламных инвестиций от Zenith.

Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка

E-commerce активно развивается в нашей стране. Это подтверждают и другие исследования, например, согласно отчету аналитиков Ipsos, которые изучили поведение потребителей, 78% украинцев побуждает совершать покупки онлайн-информация о товарах.

Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка

Инфографика: Isobar Ukraine

Фото: unsplash.com

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Дэвид Гетта и Сия записали новый блокбастер?

23.03.2018

В Facebook отказались от производства собственных дронов

27.06.2018

Facebook удалил страницу, которая агитировала за Трампа

25.09.2019

Instagram ведет тайные переговоры с Baron&Baron

26.02.2019

Журналисты обвиняют Facebook в разжигании ненависти и вражды

15.05.2018

Актриса послала оружейных энтузиастов из-за бестактной гифки

22.02.2018

Facebook будет платить изданиям за новостные заголовки

21.10.2019

Twitter запретит политическую рекламу

31.10.2019

Аналитики представили результаты исследования аудитории Telegram в Украине

04.06.2018

«ВКонтакте» тестирует на Android встроенный прокси для украинцев

20.06.2017