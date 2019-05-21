👒Модные инсайдеры о первом выходе новой первой леди Украины

Буквально позавчера в Instagram появился официальный аккаунт Елены Зеленской и на момент написания статьи там было более 222 000 подписчиков. Утром 20 мая редакция зафиксировала цифру 51 000. Рост более чем в 2 раза менее чем за 10 часов – мечта любого инфлюэнсера.

Уже не секрет, что мода в мире, где правят соцсети, – больше, чем мода. Это культурный код и посыл, понятный без слов и не нуждающийся в пояснениях. Но. Мы решили разобрать образ первой леди страны и ее первое публичное появление, обратившись к инсайдерам украинского фешн за комментарием, также вспомнили именитую конгресс-вумен, известную своими белоснежными нарядами.

Самая обсуждаемая сейчас в Instagram женщина-политик, конгресс-вумен Александрия Окасио-Кортес стала глобальным медиаявлением 5 февраля, после знакового (как любят писать в глянцевой прессе) выхода в белом костюме. Такой выбор цвета стал символичным ответом женщин-политиков президенту Трампу. Белый – цвет суфражисткого движения. Белый жакет-кейп, купленный в Zara за 90 долларов, фактически помог с другой стороны показать, как выбор стиля и внешняя коммуникация помогает публичным людям сказать намного больше, чем это можно сделать с помощью слов.

Вчера элегантная первая леди Елена Зеленская вышла официально в свет в абсолютно белом. Без преувеличений это был statement – модное утверждение того, какой будет публичная персона новой первой леди.

«Телекритика» попросила модного эксперта Лесю Донец расспросить у инсайдеров украинского фешена, что означает первых выход Елены Зеленской и каким будет визуальный месседж первой леди:

«То, что первая леди страны надевает для первого торжественного выхода образ от украинского дизайнера – само собой разумеется. Это способ выразить свою поддержку и уважение этой стране и людям, которые в ней живут, это дань традициям, это протокол, это наконец просто хороший тон. Вопрос скорее в том, на какого дизайнера падет выбор и почему.

Через несколько часов после инаугурации Елена Зеленская выставила пост, на котором отметила не только дизайнеров Артема Климчука и Валерию Гузему, но и двух стилистов, работающих над этим проектом в тесной связке – Софию Борушко и Татьяну Немченко. У обеих за плечами немалый опыт работы и отличный вкус. К сожалению, комментировать этот проект девушки могут крайне сдержано, но это и не обязательно: стоит просто рассмотреть, как одета первая леди, и сразу поймете, каким было ТЗ.

Такой ведь костюм и Джеки Кеннеди могла носить, правда? А на нем – еле видные, вышитые белым по белому традиционные орнаменты. Потому что эта страна шагает вперед, учится, развивается, у нее появляется вкус. Приятно, что первые лица страны этому вкусу могут соответствовать

Элегантно, не слишком вычурно, женственно, но не вызывающе. В костюме обязательно должны быть отсылки к украинским традициям – но без шароварщины. В общем, ничего не говорим в лоб, мягко огибаем все возможные проблемы, пытаемся понравиться всем.

Артем Климчук с задачей справился отлично. Он разработал платье и жакет-кейп из шелково-шерстяной ткани молочного цвета с вышивкой на рукавах и спинке. Вышивка и ручная работа для Артема – родная стихия. Равно как и глубокий рисерч. Поэтому не стоит удивляться тому, что для оформления платья и кейпа мастера по вышивке использовали флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века.

Это как раз в порядке вещей – что Украина больше не выражается через красные кораллы на шее и вышиванку. Что жене президента больше не надо одеваться в бархат или жабо и показывать «все лучшее сразу». Что она выбрала минималистичный белый костюм – такой ведь и Джеки Кеннеди могла носить, правда? А на нем – еле видные, вышитые белым по белому традиционные орнаменты. Потому что эта страна шагает вперед, учится, развивается, у нее появляется вкус. Приятно, что первые лица страны этому вкусу могут соответствовать».

Сложно не согласиться с доводами Леси Донец. Будем следить за обновлениями в Instagram первой леди и надеяться, что нас ждет красивая история, которая сумеет стать чем-то большим, чем вещи, и выйдет за рамки месседжа «підтримуй українське».

Фото: Instagram-страница Елены Зеленской