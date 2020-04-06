Мировой рынок музыкального стриминга за год вырос на 32%

В течение 2019 года мировой рынок музыкального стриминга вырос на 32%, сообщает аналитическая компания Counterpoint Research.

Согласно исследованию Counterpoint Research, результаты которого были опубликованы 3 апреля 2020 года, количество подписчиков музыкальных стриминговых сервисов составляет 358 млн человек по всему миру. Рост рынка обусловлен такими факторами, как: подкасты, эксклюзивный контент, рекламные акции и выгодные пакетные предложения от телекоммуникационных компаний. Интересно, что более 80% прибыли все музыкальные стриминговые платформы получают от подписок, и только 20% — от рекламы и партнерских проектов.

Также аналитики прогнозируют рост количества подписок на онлайн-трансляцию музыки более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышение показателя в 450 млн подписок к концу 2020 года.

Что касается конкретных сервисов, то лидерские позиции по-прежнему удерживает Spotify, который увеличил свои доходы за 2019 год на 23%. Сейчас эта компания располагает 31% от всех доходов рынка и 35% всех платных пользователей.

На втором месте, по итогам 2019 года, — Apple Music: 19% платных подписчиков. На третьем месте находится Amazon Music — 15%, на четвертом расположился китайский стриминговый сервис Tencent —11%. А замыкает пятерку лидеров YouTube Music — 9%. Остальные же игроки делят 14% рынка.

Напомним: ранее стало известно, что владелец TikTok запустит музыкальный стриминг.

Фото: unsplash

Инфографика: Counterpoint Research

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