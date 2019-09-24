Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Huawei

24 сентября в Кабинете министров подписали меморандум «О взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации Украины, Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, Офисом эффективного регулирования, компанией Huawei Украина, операторами, провайдерами телекоммуникаций, поставщиками телекоммуникационного оборудования и профильными ассоциациями». Об этом сообщает InternetUA.

Основная цель меморандума – выполнение задач Концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018–2020 годы. А так как компания Huawei имеет успешный мировой опыт развития цифрового общества и готова предоставить данные и экспертизы для выполнения целей меморандума, именно ее выбрали для сотрудничества.

Декларируемые цели меморандума следующие:

консолидация усилий сторон в преодолении цифрового разрыва;

развитие широкополосных сетей электронных коммуникаций;

обеспечение доступа к сети интернет на всей территории Украины, в том числе по подготовке исследования о наличии широкополосных сетей доступа к интернету на всей территории Украины;

изучение доступности подключения к широкополосным сетям доступа к интернету для потребителей на всей территории Украины;

изучение доступности подключения к широкополосным сетям доступа к интернету для учреждений образования, медицины, местных органов власти, органов местного самоуправления, других объектов социальной инфраструктуры на всей территории Украины.

Поступали ли предложения сотрудничества к другим компаниям кроме Huawei – неизвестно.

Фото: Techspot

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