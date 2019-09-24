ДиджиталНовости

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Huawei

от Telekritika
От Telekritika 613
Главная Диджитал Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Huawei

Основная цель меморандума – выполнение задач Концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018–2020 годы.

24 сентября в Кабинете министров подписали меморандум «О взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации Украины, Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, Офисом эффективного регулирования, компанией Huawei Украина, операторами, провайдерами телекоммуникаций, поставщиками телекоммуникационного оборудования и профильными ассоциациями». Об этом сообщает InternetUA.

Основная цель меморандума – выполнение задач Концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018–2020 годы. А так как компания Huawei имеет успешный мировой опыт развития цифрового общества и готова предоставить данные и экспертизы для выполнения целей меморандума, именно ее выбрали для сотрудничества.

Декларируемые цели меморандума следующие:

  • консолидация усилий сторон в преодолении цифрового разрыва;
  • развитие широкополосных сетей электронных коммуникаций;
  • обеспечение доступа к сети интернет на всей территории Украины, в том числе по подготовке исследования о наличии широкополосных сетей доступа к интернету на всей территории Украины;
  • изучение доступности подключения к широкополосным сетям доступа к интернету для потребителей на всей территории Украины;
  • изучение доступности подключения к широкополосным сетям доступа к интернету для учреждений образования, медицины, местных органов власти, органов местного самоуправления, других объектов социальной инфраструктуры на всей территории Украины.

Поступали ли предложения сотрудничества к другим компаниям кроме Huawei – неизвестно.

Фото: Techspot

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

🥇 Кинокритики назвали претендентов на звание лучшего украинского...

19.09.2019

Сериалы и фильмы YouTube Originals можно будет смотреть...

19.08.2019

⭐ «Мстители» и «Игра престолов»: в США вручили...

18.06.2019

🔥 Расследование Ивана Голунова одновременно опубликовали 30 изданий

03.07.2019

? Текст «указа о роспуске Рады» оказался фейком

20.05.2019

Бой Александра Усика покажут в прямом эфире на...

23.01.2018

Застали врасплох: актеры «Войны бесконечности» узнали концовку фильма...

25.06.2018

RT разослал шоколадный собор Солсбери «с тем самым...

29.12.2018

«Войну миров» превратят в сериал

24.07.2018

Программа «Ревизор» осталась без ведущего

28.12.2018