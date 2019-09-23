Microsoft запускает бесплатные курсы по Python для начинающих

Курс рассчитан на новичков, которые раньше не изучали этот язык программирования. Об этом сообщается в официальном блоге главного программного менеджера Microsoft Кристофера Харрисона.

«Вероятно, самое большое препятствие при изучении любого нового языка программирования – это понять, с чего начать. Что важно? Что нужно узнать, чтобы стать опытным? Трудно следовать инструкции, когда вы даже не понимаете, о чем читаете», – отмечает Харрисон.

В своем блоге менеджер предлагает начать знакомство именно с Python, так как «этот язык очень популярный и гибкий». Обучающие ролики длятся от 3 до 12 минут.

«Мы хотим убедиться, что даем основы программирования на Python, начиная с обычного повседневного кода и сценариев. В конце курса вы сможете самостоятельно продолжить учиться, следуя документам, учебным пособиям или книгам», – сообщается в блоге.

Фото: Unsplash

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