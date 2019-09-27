Менеджмент 1+1 media встретится в США с коллегами из ключевых медиакомпаний

В рамках тура c 28 сентября по 9 октября запланированы бизнес-встречи с медиаэкспертами, топ-менеджерами и ключевыми специалистами компаний Bloomberg, Roku, Google, Netflix, Tivo, YouTube, Gracenote, Vidgo, Disney, Archstone Distribution и др. Об этом сообщает 1+1 media на своей странице в Facebook.

«Сначала мы хотели держать интригу до последнего, но потом поняли, что количество инсайтов от гигантов мировой медиаиндустрии, к которой совсем скоро получат доступ наши коллеги, не может остаться только фоллов-апом в соцсетях участников поездки», – сообщает группа.

1+1 media обещает, что поездка будет полезна для украинской медиаиндустрии в целом.

Следить за новостями из турне можно в соцсетях по хештегу #плюсивсша. Также планируются тематические публикации блогов и интервью в СМИ.

Фото: 1+1 media

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