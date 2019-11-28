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Количество пользователей Disney+ превысило 15 миллионов

от Telekritika
От Telekritika 277
Главная Диджитал Количество пользователей Disney+ превысило 15 миллионов

Пока такие показатели не приносят ущерба Netflix.

Поставщик медиаданных Apptopia опубликовал информацию о количестве пользователей Disney+, согласно которой абонбаза стриминга достигла отметки в 15,5 млн. Об этом сообщил Rapid TV News.

Неизвестно, какими были первоначальные цели для Disney+ на такой краткосрочный период, но целью на 2024 год было получить 60–90 миллионов пользователей.

Однако с такими темпами стриминг может привлечь и больше зрителей, так как через день после запуска 12 ноября ресурс получил 10 миллионов пользователей. С тех пор сервис прибавил еще более пяти миллионов к аудитории.

Исследование Apptopia также показало, что пользователи Disney+ смотрят видео на стриминге 25,6 миллионов раз в день с мобильного приложения. Его популярность значительно возросла благодаря решению американской телекоммуникационной компании Verizon предлагать услугу бесплатно в течение года. Кроме того, Google также последовал их примеру и предлагает три бесплатных месяца Disney+ всем клиентам, покупающим продукты из своей новой линейки Chromebook.

И все же Apptopia обнаружила, что конкуренты Disney+ – Netflix, HBO и Amazon Prime — практически не изменили своих показателей. Информационное агентство Bloomberg подтвердило аналитические отчеты агентства о том, что ни Disney+, ни Apple+ не повлияли на снижение просмотров на Netflix.

Фото: Engadget

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